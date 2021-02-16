Müge Anlı itirafı canlı yayında duyurmuştu... İkranur Tirsi cinayetinde kan donduran iddialar
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni evine 6-7 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunmuştu. Müge Anlı, dün canlı yayında katilden itiraf geldiğini duyurmuştu. 14 yaşındaki amca boğarak öldürüp ablasıyla dereye attığını itiraf etti. İddialara göre, annesini kıskanan amca ve küçük İkranur arasında tartışma çıktı. Yeğeninin ağzını tutan Sinan, küçük kızın ölümüne neden oldu. Kardeşleri cezaevine gönderilen Sevgican ise Müge Anlı'ya yaptığı açıklamada durumun tam tersi olabileceğinin altını çizdi. Kardeşi Ayşe'nin cani bir ruha sahip olduğunu söyleyen Sevgican, kardeşi Sinan'ın kandırılmış olabileceğini belirtti. İşte Müge Anlı'da işlenen İkranur Tirsi cinayetine ilişkin son dakika detayları ve kan donduran iddialar.
Giresun'un Bulancak ilçesinde 27 Haziran'da evinin yakınındaki bahçede kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi'nin (7) ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyordu. 8 ay sonra İkranur Tirsi olayı aydınlatıldı. İkranur'un dedesi ve amcasının da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı.
AMCANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Cinayeti itiraf eden S.T., ifadesinde olay günü harman alanında İkranur'un yaramazlık yaptığını iddia ederek, "Harman alanındaydık. İkranur biraz şımarık kızdı. Olay günü sağımı solumu çekiştirdi, koluma vurdu. Ben de ona vurdum, tokat attım yere düştü. Bu sırada ağlamaya ve bağırmaya başladı.