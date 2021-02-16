Müge Anlı itirafı canlı yayında duyurmuştu... İkranur Tirsi cinayetinde kan donduran iddialar

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni evine 6-7 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunmuştu. Müge Anlı, dün canlı yayında katilden itiraf geldiğini duyurmuştu. 14 yaşındaki amca boğarak öldürüp ablasıyla dereye attığını itiraf etti. İddialara göre, annesini kıskanan amca ve küçük İkranur arasında tartışma çıktı. Yeğeninin ağzını tutan Sinan, küçük kızın ölümüne neden oldu. Kardeşleri cezaevine gönderilen Sevgican ise Müge Anlı'ya yaptığı açıklamada durumun tam tersi olabileceğinin altını çizdi. Kardeşi Ayşe'nin cani bir ruha sahip olduğunu söyleyen Sevgican, kardeşi Sinan'ın kandırılmış olabileceğini belirtti. İşte Müge Anlı'da işlenen İkranur Tirsi cinayetine ilişkin son dakika detayları ve kan donduran iddialar.

16.02.2021 12:23 - Son Güncelleme: 16.02.2021 12:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





