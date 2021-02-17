'Ne oldu?' diye sordum. S. de bana 'Oynarken düştü, nefessiz kaldı' dedi. S.'ye bir tokat attım. Eğilip baktığımda İkranur'un nefes almadığını fark ettim. Evdekilerden ve abimden korktuğumdan dolayı hastaneye götürmeye cesaret edemedim. Kardeşim S. de 'Evdekilere haber vermeyelim, abim beni çok pis döver' dedi.