Bulunduğu yer itibarıyla 'derede boğulduğu' değerlendirilen İkranur'un otopsi raporunda suda boğulduğuna dair bir bulgu çıkmayınca 'cinayet' şüphesi ağırlık kazandı.
Olay yerine dair cep telefonu (HTS) kayıtları incelemesinde bölgede herhangi bir telefon trafiği de tespit edilemeyince şüpheler aile fertleri üzerinde yoğunlaştı.
Bazı beyanları çelişkili görülen amca S.T. ve hala Ayşe Çakır sorguya alındı. Hürriyet'te yer alan habere göre, İki şüpheli tutuklandı ancak aile fertlerinden alınan DNA örnekleri üzerindeki inceleme devam ediyor.