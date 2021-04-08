Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın, Ayasofya Camii'ndeki imamlık görevinden kendi isteğiyle ayrıldığı öğrenildi.



ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi olarak görevine devam edecek.

TWITTER HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Boynukalın Twitter hesabından "Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla" diyerek şu notu paylaştı: