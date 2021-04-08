Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın, Ayasofya Camii'ndeki imamlık görevinden kendi isteğiyle ayrıldığı öğrenildi.
ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK GÖREVİNE DEVAM EDECEK
Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi olarak görevine devam edecek.
TWITTER HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI
Boynukalın Twitter hesabından "Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla" diyerek şu notu paylaştı:
MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?
Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 24 Temmuz 2020 günü kılınan Cuma namazı ile yeniden ibadete açılan Ayasofya Camiine Diyanet İşleri Başkanlığınca baş imam olarak atanmıştı. 1971 yılında dünyaya geldi. 2021 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.
Mehmet Boynukalın hıfzını ve kıraat ilmi tahsilini, Dülgerzade Camisi İmam Hatibi merhum Rizeli Kurra Hafız İbrahim Gündoğar Hocaefendi'de tamamladı.