İkranur Tirsi cinayeti: Abla öldürdü kardeş üstlendi

Giresun'un Bulancak ilçesinde 27 Haziran'da evinin yakınındaki bahçede kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi'nin (7) ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyordu. 8 ay sonra İkranur Tirsi olayı aydınlatıldı. İkranur'un dedesi ve amcasının da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı ardından ilk itiraf geldi. 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası Sinan T. çıktı. Cinayeti itiraf eden Sinan T. 'Kasten öldürme', ablası Ayşe Tirsi ise 'Delilleri karartma suçuna yardım' suçlamasıyla tutuklandı.
Ancak kardeşleri cezaevine gönderilen Sevgican ise Müge Anlı'ya yaptığı açıklamada durumun tam tersi olabileceğinin altını çizdi. Kardeşi Ayşe'nin cani bir ruha sahip olduğunu söyleyen Sevgican, kardeşi Sinan'ın kandırılmış olabileceğini belirtti. Baba Serdar Tirsi de, "Ben kız kardeşim Ayşe'den bekliyordum böyle bir şey ama erkek kardeşim Sinan'dan beklemiyordum. Sinan belki tanık olmuştur diye düşünüyordum!" İfadelerini kullandı.