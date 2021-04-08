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    • 08.04.2021 16:52
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    ! imalı bildiriye imza atan amirallerle ilgili flaş talep

    haberine göre imali bir bildiri yayınladıkları gerekçesiyle gözaltında bulunan lerin sorgusunun devam etmesi için ek gözaltı süresi talep edildi.

    Darbe imalı bildiriye imza atan amirallerle ilgili flaş talep

    Emekli 104 amiralin imzasını taşıyan 'Montrö bildirisi' ile ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 10 gözaltına alınırken, 4 emekli amiral de ileri yaşları gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı. Gözaltında bulunan isimlerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor. Emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda el konulan bilgisayar, tablet, USB bellek, hard disk gibi dijital materyallere ilişkin beklenen rapor ile HTS kayıtları soruşturma dosyasına gönderildi.

    SAVCILIKTAN TALEP
    Amirallerin sorgusunun sürmesi için gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması için savcılık talepte bulundu.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Darbe imalı bildiriye imza atan amirallerle ilgili flaş talep