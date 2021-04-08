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    • 08.04.2021 16:44
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    Hatay'da 226 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Hatay Antakya'da yapılan istihbari çalışma sonucunda, Üzümdalı Mahallesinde A.Ö.isimli şahsın kaçak sigara taşıyacağı bilgisi alındı. Kaçakçılık olayının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmada durdurulan araçta yapılan aramada bagaj kısmındaki amfi ses sistemi içerisinde siyah poşete sarılı çeşitli markalarda toplam 226 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Hatay'da 226 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Hatay'ın Antakya ilçesinde bir araçta 226 paket kaçak sigara ele geçirildi.

    Edinilen bilgiye göre, Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışma sonucunda, Üzümdalı Mahallesinde A.Ö.isimli şahsın kaçak sigara taşıyacağı bilgisi alındı.

    Kaçakçılık olayının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmada durdurulan araçta yapılan aramada bagaj kısmındaki amfi ses sistemi içerisinde siyah poşete sarılı çeşitli markalarda toplam 226 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Gözaltına alınan A.Ö. adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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