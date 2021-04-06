Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.04.2021 07:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2021 07:26
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’ın telefonla aradığı Mahruze Teyze: Kapımız size sonuna kadar açık

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, “Son nefesime kadar oyum Erdoğan’a” diyen Mahruze Keleş’i telefonla aradı ve İstanbul’a geldiğinde mutlaka kendisini ziyaret edeceğini söyledi. Keleş de, “Kapımız size sonuna kadar açık. Gelin yeter ki” dedi.

    Başkan Erdoğan telefonla aradı!
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan Mahruze Keleş, 16 Ocak 2019'da semt pazarında karşılaştığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" sözleriyle gündeme gelmişti. İmamoğlu ise Keleş'i geçen yıl 7 Ağustos'ta ve bu yıl 28 Mart ile 31 Mart tarihlerinde 3 kez ziyaret etmiş ve son ziyarete CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katılmıştı. Mahruze Keleş, bu ziyaretlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini dile getirerek CHP'ye asla oy vermeyeceğini söylemişti.

    'BEN SİZE NELER HAZIRLARIM'
    "Son nefesime kadar oyum Erdoğan'a"     haberinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mahruze Keleş'i telefonla aradı.


    Sabah'ın haberine göre, görüşmede Erdoğan, halini hatırını sorduğu Mahruze Keleş'e, "Şu an Ankara'dayım. İstanbul'a geldiğimde ziyaretinize geleceğim" dedi. Mahruze Keleş ise, "Buyurun gelin sabırsızlıkla bekliyoruz. Size kapımız sonuna kadar açık Başkanım" diye karşılık verdi.


        Başkan Erdoğan'ın "Ziyaretinize geldiğimde bana neler yapacaksınız?" sorusu üzerine ise Keleş, "Siz gelin, ben size neler neler hazırlarım. Çok seviyoruz sizi, bekliyoruz.

        Çok teşekkür ederim aradığınız için. Allah razı olsun. İşlerinizde daima başarı versin" ifadelerini kullandı. Keleş, görüşme sırasında duygusal anlar yaşadı. Görüşmede, Başkan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da Mahruze Keleş ile bir süre sohbet etti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’ın telefonla aradığı Mahruze Teyze: Kapımız size sonuna kadar açık