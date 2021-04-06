SON DAKİKA: İş dünyasından darbe imalı bildiriye sert tepki: İstikrarı hedef aldılar

ÇÜRÜMÜŞ ZİHNİYET...

Bildiriye sert tepki gösteren Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından yapılan açıklamada "Hâlâ vesayet hevesinin beslediği çürümüş zihniyetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik kurumlarına, devlet sistemine ve seçilmiş temsilcilerine yönelik hadsizliklerini, sözde kaos ortamı tehdidi altında dile getirmeleri, hiçbir zeminde kabul edilemez" denildi. MÜSİAD, açıklamasında tepkisini şöyle dile getirdi: "En son 15 Temmuz'da tarihin karanlık sayfalarına, bir daha çıkmamak üzere gömdüğümüz bu darbe muhipliği, gerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı mücadelesi gerekse tüm milletin yekvücut olarak bu zilletin tekerrürünü sonsuza dek reddedişi karşısında, zaman zaman çaresizliklerini, böylesi çıkışlarla maalesef dile getirme gafletinde bulunmaktadır. Gereğinin ziyadesiyle yapılacağına olan inancımızla beraber, Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimize, demokratik olarak seçilmişlerimize ve halkımıza olan tam ve koşulsuz desteğimizin altını çizeriz."

MİLLET SİNESİNDE KÖKLEŞMEYECEK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bildiriye sert tepki gösterdi. Milli iradeyi yok sayan darbe imalarını, demokrasi karşıtı eskimiş hevesleri reddettiklerini söyleyen Avdagiç, "Siyaseti rafa kaldırıp güç devşirmeye yönelik gayretler, milletimizin sinesinde asla kökleşmeyecektir" dedi. Demokrasinin gücü milletin iradesine dayanmasından geldiğini söyleyen Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Türk milleti iradesini sahip çıkacak kudrettedir. Demokrasi karşıtı tüm imaları, niyetleri, hevesleri reddediyoruz. Milletimizin ve devletimizin yanındayız" dedi. Tarihimizdeki kara lekeler olan darbelerin ve girişimlerin, millet iradesine ve geleceğimize bariyer çekme adımları olduğunun altını çizen DEİK Başkanı Nail Olpak ise, "2021'de geçmişin kötü hatıralarını çağrıştıran bildirilerle karşılaşmak üzücü. Türk halkının bu konudaki tavrı nettir" diye konuştu.