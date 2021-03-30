Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in köşe yazısı şöyle:
Ekrem İmamoğlu, belediye seçimleri öncesi Sultanbeyli Pazarı'nda karşılaştığı "Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" diyen Mahruze Teyze'yi (Keleş) ikinci kez evinde ziyaret etti. İlk ziyareti Ağustos 2019'da yapan İmamoğlu, Keleş'e kendisine oy verip vermediğini tekrar tekrar sormuştu ama her seferinde "Sana oy vermedim" yanıtını almıştı.
İkinci buluşmada yine Mahruze Teyze'nin yaptığı keteler yendi, hoş sohbetler edildi. Muhalif basında teyzenin "Erdoğan'ın üç yıldır ziyaret etmesini bekliyorum" sözünü başlığa çıkardı ama sohbetin sosyal medyada yayımlanan özet videosuna bile Mahruze Teyze'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan gönülden bağlılığı damga vurdu.
Mahruze Teyze, İmamoğlu'na Erdoğan'ın yoğunluğundan dolayı kendisini ziyaret edemediğini ama telefonla konuştuklarını ve Erdoğan'la ilgili gördüğü rüyayı anlattı.
YİNE TERS KÖŞE YAPTI
Belki İmamoğlu ikinci kez evinde ziyaret ettiği Mahruze Teyze'nin sürekli Erdoğan'ı övmesini beklemiyordu. Sohbetin sonunda Mahruze Teyze, "Bana Tayyip'imi getir" dedi ve İmamoğlu'na bir kez daha ters köşe yaptı.