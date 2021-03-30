



Mahruze Teyze, İmamoğlu'na Erdoğan'ın yoğunluğundan dolayı kendisini ziyaret edemediğini ama telefonla konuştuklarını ve Erdoğan'la ilgili gördüğü rüyayı anlattı.



YİNE TERS KÖŞE YAPTI

Belki İmamoğlu ikinci kez evinde ziyaret ettiği Mahruze Teyze'nin sürekli Erdoğan'ı övmesini beklemiyordu. Sohbetin sonunda Mahruze Teyze, "Bana Tayyip'imi getir" dedi ve İmamoğlu'na bir kez daha ters köşe yaptı.