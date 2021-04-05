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    • 06.04.2021 09:25
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı! 6 Nisan İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. 6 Nisan 2021 tarihi için yapılan son değerlendirmelere göre, ’nın güneyi ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteoroloji ölümcül tehlikeye karşı uyardı! Dikkat

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir, Bursa hariç) Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağmur ve sağanak; Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum'un yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 8-10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.


    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın; güneyli yönlerden; İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli(30-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI
    Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir ve Bursa hariç) bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Bölgenin güneyinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-60 km/sa), kıyı kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri akşam saatlerinde sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    MUĞLA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneydoğu yönünden fırtına (40-60 km/sa) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        HATAY °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 17°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        KONYA °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        SİVAS °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin batısının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        BOLU °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz Bölümü'nün aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, sabah erken saatlerinde Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; İç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

            AMASYA °C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ARTVİN °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah erken saatlerde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            SAMSUN °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            TRABZON °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

            ERZURUM °C, 13°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            HAKKARİ °C, 16°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 14°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            VAN °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 22°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 27°C
            Parçalı ve az bulutlu

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı! 6 Nisan İstanbul'da hava nasıl olacak?