HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı! 6 Nisan İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir, Bursa hariç) Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağmur ve sağanak; Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum'un yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 8-10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; güneyli yönlerden; İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli(30-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir ve Bursa hariç) bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Bölgenin güneyinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-60 km/sa), kıyı kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu