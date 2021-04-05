Açık Öğretim lise 2021 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise eğitimini uzaktan okuyan öğrenciler AÖL 2. dönem sınavlarına koronavirüs salgını nedeniyle online olarak katıldılar ve şimdi ise sonuçlar için araştırmalar başladı. Peki konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklaması geldi mi? Diğer yandan öğrenciler Açık öğretim lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? Sorusuna da yanıt arıyor. Açık öğretim lisesi sınav tarihini haberimizde bulabilirsiniz.
AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sonuçları için MEB tarafından henüz bir resmi duyuru yapılmadı. Sınavlar 29 Mart tarihinde sona erdi.
Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart'ta erişime açılmıştı. AÖL sınavlarında yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
SONUÇLARA NASIL ERİŞİLECEK?
Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden görüntülenebilecek. Açıköğretim Lisesi sistemine kayıt olan öğrenciler, kendilerinden istenilen bilgileri girerek aldıkları notları öğrenebilecek.
DEĞERLENDİRME
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.