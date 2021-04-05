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    • 05.04.2021 13:06
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    : . sınav sonuçları açıklandı mı? !

    Gündemde binlerce öğrenci sorgulamasını yapıyor. Açıköğretim lise eğitimi alan öğrenciler 29 Mart tarihinde sona eren sınavların Açık lise AÖL sınav sonuçları için MEB’den gelecek açıklamaya odaklandı. Öte yandan öğrenciler . dönem sınavları ne zaman? Sorusuna da yanıt arıyor. Peki, , ne zaman açıklanacak? !

    takvim.com.tr
    AÖL 2. sınav sonuçları açıklandı mı? Açık lise öğrenci giriş linki!

    Açık Öğretim lise 2021 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise eğitimini uzaktan okuyan öğrenciler AÖL 2. dönem sınavlarına koronavirüs salgını nedeniyle online olarak katıldılar ve şimdi ise sonuçlar için araştırmalar başladı. Peki konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklaması geldi mi? Diğer yandan öğrenciler Açık öğretim lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? Sorusuna da yanıt arıyor. Açık öğretim lisesi sınav tarihini haberimizde bulabilirsiniz.

    AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖL sonuçları için MEB tarafından henüz bir resmi duyuru yapılmadı. Sınavlar 29 Mart tarihinde sona erdi.

    Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart'ta erişime açılmıştı. AÖL sınavlarında yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

    SONUÇLARA NASIL ERİŞİLECEK?

    Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden görüntülenebilecek. Açıköğretim Lisesi sistemine kayıt olan öğrenciler, kendilerinden istenilen bilgileri girerek aldıkları notları öğrenebilecek.

    DEĞERLENDİRME

    Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

    Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

        Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

        AÖL 3.DÖNEM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

        Açık Öğretim Lisesi 1 ve 2. dönem sınavları pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. 1 eğitim yılında 3. kez düzenlenen son Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı. 3. Dönem sınavlarının Temmuz ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yakın zamanda sınavların nasıl yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapacak.
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        Haberler Güncel AÖL giriş ekranı: Açık Öğretim Lisesi 2. sınav sonuçları açıklandı mı? T.C. kimlik numarası ile Açık Lise öğrenci giriş linki!