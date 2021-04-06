Tarih belli oldu: 2021 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ile ALES giriş yerleri açıklandı mı?

1 Nisan'da geç başvuruların sona ermesiyle ALES sınavı için geri sayım başladı. Bu noktada adaylar sınav tarihini araştırmaya başladı. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Peki, 2021 ALES ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM tarafından duyurulan ALES tarihi...
ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 ALES/1 sınav tarihi ÖSYM takvimine göre 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.
ALES GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2 Mayıs tarihinde uygulanacak olan ALES giriş yerleri sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanması bekleniyor.
ALES NEDİR? ALES PUANI NE İŞE YARAR?
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Doktora başvuruları için de ALES'e girilmesi gerekir.
Mecburi hizmet yükümlülüğü için yurtdışındaki üniversitelere lisansüstü eğitime gönderilecek adayları seçerken de ALES puanı şartı aranır.
Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.