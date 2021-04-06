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    • 06.04.2021 09:58
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    Tarih belli oldu: 2021 sınavı ne zaman yapılacak? ile giriş yerleri açıklandı mı?

    sınavı ne zaman 2021? Soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 1 Nisan'da geç başvuruların sona ermesiyle için geri sayım başladı. Bu noktada adaylar sınav tarihini araştırmaya başladı. (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Peki, ne zaman yapılacak? İşte tarafından duyurulan ...

    takvim.com.tr
    Tarih belli oldu: 2021 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ile ALES giriş yerleri açıklandı mı?

    1 Nisan'da geç başvuruların sona ermesiyle ALES sınavı için geri sayım başladı. Bu noktada adaylar sınav tarihini araştırmaya başladı. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Peki, 2021 ALES ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM tarafından duyurulan ALES tarihi...

    ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

    2021 ALES/1 sınav tarihi ÖSYM takvimine göre 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

    ALES GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

    2 Mayıs tarihinde uygulanacak olan ALES giriş yerleri sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanması bekleniyor.

    ALES NEDİR? ALES PUANI NE İŞE YARAR?

    ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Doktora başvuruları için de ALES'e girilmesi gerekir.
    Mecburi hizmet yükümlülüğü için yurtdışındaki üniversitelere lisansüstü eğitime gönderilecek adayları seçerken de ALES puanı şartı aranır.

    Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.

        2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

        YÖKDİL

        2021-YÖKDİL/2 SINAV: 29.08.2021 BAŞVURU: 02.07.2021-12.07.2021

        ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)

        2021-ALES/1 SINAV: 02.05.2021 BAŞVURU: 12.03.2021-22.03.2021

        2021-ALES/2 SINAV: 19.09.2021 BAŞVURU: 03.08.2021-11.08.2021

        2021-ALES/3 SINAV: 21.11.2021 BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021

        KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı)

        2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) SINAV: 01.08.2021 BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

        2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN SINAV: 07.08.2021 BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

        2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN SINAV: 08.08.2021 BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

        2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) SINAV: 15.08.2021 BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021

        DGS (Dikey Geçiş Sınavı)

        2021-DGS SINAV: 11.07.2021 BAŞVURU: 21.05.2021-31.05.2021

        TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)

        2021-TUS 1. Dönem SINAV: 21.03.2021 BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021

        2021-TUS 2. Dönem SINAV: 05.09.2021 BAŞVURU: 13.07.2021- 29.07.2021

        YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)

        2021-YDS/1 SINAV: 18.04.2021 BAŞVURU: 25.02.2021-08.03.2021

        2021-YDS/2 SINAV: 10.10.2021 BAŞVURU: 20.08.2021-31.08.2021

            DİB-MBSTS (Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı)

            2021-DİB-MBSTS SINAV: 10.04.2021 BAŞVURU: 24.02.2021-04.03.2021

            YDUS (Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)

            2021-YDUS SINAV: 19.12.2021 BAŞVURU: 01.10.2021-11.10.2021

            DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)

            2021-DUS SINAV: 03.10.2021 BAŞVURU: 13.08.2021-23.08.2021

            STS Tıp (Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı)

            2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem SINAV: 21.03.2021 BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021

            STS Tıp (Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı)

            2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem SINAV: 05.09.2021 BAŞVURU: 13.07.2021-29.07.2021

            STS Eczacılık (Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı)

            2021-STS Eczacılık SINAV: 26.09.2021 BAŞVURU: 10.08.2021- 18.08.2021

            STS Diş (Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı)

            2021-STS Diş Hekimliği SINAV: 03.10.2021 BAŞVURU: 13.08.2021-23.08.2021

            YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)

            2021-YKS 1. Oturum (TYT) SINAV: 26.06.2021 BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021

            2021-YKS 2. Oturum (AYT) SINAV: 27.06.2021 BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021

            2021-YKS 3. Oturum (YDT) SINAV: 27.06.2021 BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021
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            Haberler Güncel Tarih belli oldu: 2021 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ile ALES giriş yerleri açıklandı mı?