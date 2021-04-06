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    • 06.04.2021 13:22
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    SON DAKİKA: CHP ve HDP yine bir arada! THKP/C elebaşı 'ın mezarı başında buluştular

    Son dakika haberi: THKP/C terör örgütü elebaşı ve beraberindeki örgüt mensuplarının ’ta etkisiz hale getirilmesinin yıl dönümünde marjinal sol yapılar organizesinde düzenlenen etkinliklerde CHP ile HDP buluştu. Terör örgütlerinin görüşlerini benimseyen sol yapılanmaların da katıldığı eylemlerde iki kişi gözaltına alındı.

    HDP ve CHP yine terörist etkinliğinde bir arada

    Millet İttifakı'nın ortaklarından olan HDP ve CHP bir kez daha bir arada. Daha önce sık sık PKK'lı ve marjinal sol terör örgütleri mensuplarının etkinliklerinde bir araya gelen partilerin bu sefer buluşma noktası Mahir Çayan'ın mezarının başı oldu.

    ÇAYAN'IN YIL DÖNÜMÜNDE 4 İLDE 267 KİŞİ ETKİNLİK DÜZENLEDİ
    49 yıl önce THKP/C terör örgütü elebaşı Mahir Çayan ve beraberindeki örgüt mensuplarının Tokat'ın Kızıldere ilçesinde 30 Mart'ta etkisiz hale getirilmesinin yıl dönümünde marjinal ve sol yapılar organizesinde 4 ilde 267 kişinin katılımıyla eylem ve etkinlikler düzenlendi.

    TOKAT NİKSAR'DA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Türkiye genelinde kitle katılımlı sokak eylemleri gerçekleştirmek amacıyla, kamuoyunun gündemindeki konuların yanı sıra örgütler için önem atfedilen gün ve haftaları zemin olarak kullandığı bilinen sol terör örgütleri ve açık alan yapılanmaları güvenlik güçleri tarafından yakın takibe alındı. Bu kapsamda Tokat'ın Niksar ilçesinde eylemlere katılan 2 kişi gözaltına alındı.

        CHP-HDP İLE ÇAYAN'IN MEZARINDA BULUŞTU
        30 Mart'ta Ankara Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığında Mahir Çayan'ı mezarı başında CHP'den 100, HDP'den 10, Türkiye İşçi Partisi'nden 5, THKP/C Dev-Yol Devrimci Gençlik terör örgütünün görüşlerini benimseyen Halkevleri Derneklerinden 25 kişi olmak üzere Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği, Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi ve DEV-YOL terör örgütü yapılanmasının öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 200 kişi anma etkinlikleri gerçekleştirdi. Ankara'da 200, Antalya'da 30 Ordu'da 12, Rize'de ise 25 kişinin katıldığı etkinlik ve eylemler olaysız sonuçlandı.
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        Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP ve HDP yine bir arada! THKP/C elebaşı Mahir Çayan'ın mezarı başında buluştular