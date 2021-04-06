Millet İttifakı'nın ortaklarından olan HDP ve CHP bir kez daha bir arada. Daha önce sık sık PKK'lı ve marjinal sol terör örgütleri mensuplarının etkinliklerinde bir araya gelen partilerin bu sefer buluşma noktası Mahir Çayan'ın mezarının başı oldu.