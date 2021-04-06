Millet İttifakı'nın ortaklarından olan HDP ve CHP bir kez daha bir arada. Daha önce sık sık PKK'lı ve marjinal sol terör örgütleri mensuplarının etkinliklerinde bir araya gelen partilerin bu sefer buluşma noktası Mahir Çayan'ın mezarının başı oldu.
ÇAYAN'IN YIL DÖNÜMÜNDE 4 İLDE 267 KİŞİ ETKİNLİK DÜZENLEDİ
49 yıl önce THKP/C terör örgütü elebaşı Mahir Çayan ve beraberindeki örgüt mensuplarının Tokat'ın Kızıldere ilçesinde 30 Mart'ta etkisiz hale getirilmesinin yıl dönümünde marjinal ve sol yapılar organizesinde 4 ilde 267 kişinin katılımıyla eylem ve etkinlikler düzenlendi.
TOKAT NİKSAR'DA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Türkiye genelinde kitle katılımlı sokak eylemleri gerçekleştirmek amacıyla, kamuoyunun gündemindeki konuların yanı sıra örgütler için önem atfedilen gün ve haftaları zemin olarak kullandığı bilinen sol terör örgütleri ve açık alan yapılanmaları güvenlik güçleri tarafından yakın takibe alındı. Bu kapsamda Tokat'ın Niksar ilçesinde eylemlere katılan 2 kişi gözaltına alındı.