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    • 06.04.2021 15:23
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    'a tiyatro deyip kahve yudumlayarak takip eden şimdi de 104 amirali aklama peşinde

    FETÖ'cü darbe girişiminin üzerini "tiyatro" diyerek örtmeye çalışan Genel Başkanı , benzer bir şekilde 104 emekli amiralin darbe kokan tehditvari açıklamasını da "Emekliler dünyanın neresinde darbe yapıyor? Bunlar akıllarını gerçekten peynir ekmekle yemişler." sözleriyle meşrulaştırma peşine düştü. MHP lideri Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na "Darbeler tarihi bir bakıma CHP tarihidir. Darbelerle yüzleşmek CHP ile yüzleşmek demektir. Bu yandan çarklı tankların arasından atlayıp zıplayıp Bakırköy belediyesine gitmişti. Ey kendini bilmez 4 Nisan bildirisinin neresi sahte gündem. Daha hangi hallede parmak sallayacaksın. Kılıçdaroğlu’nun pusulası bozuktur. Bildiride görülmeyen imza Kılıçdaoğlu'na aittir." sözleriyle yüklenmişti.

    Kılıçdaroğlu şimdi de 104 amirali aklama peşinde

    104 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan bir ihanet bildirisinde geçmiş darbelere atıf yapılmış, amirallerin istediği çizgide politika izlenmezse yeni bir darbenin olabileceği mesajı üzeri örtülü bir şekilde verilmişti.

    Açıklamada, "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." ifadeleriyle adeta mevcut hükümet tehdit edilmişti.



    KILIÇDAROĞLU AKLAMAYA ÇALIŞTI
    Geçmişi darbe sevicilikle dolu 'nin Genel Başkanı , söz konusu darbe iması için "Emekliler dünyanın neresinde darbe yapıyor? Bunlar akıllarını gerçekten peynir ekmekle yemişler." ifadelerini kullanarak soruşturması süren bir süreci baltalama ve tepki çeken bildiriyi aklama peşine düştü.



    15 TEMMUZ'A TİYATRO DEMİŞ KAHVE İÇEREK İZLEMİŞTİ
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün hain darbe girişimi esnasında da darbecilerce geçişine izin verilmiş, darbeyi evde kahve yudumlayarak takip etmiş, darbecilerin kendisine vereceği görevleri ellerini ovuşturarak beklemişti.

    BAHÇELİ: GİZLİ İMZA KILIÇDAROĞLU'NUN
    MHP lideri Devlet Bahçeli, "Darbeler tarihi bir bakıma CHP tarihidir. Darbelerle yüzleşmek CHP ile yüzleşmek demektir. Bu yandan çarklı tankların arasından atlayıp zıplayıp Bakırköy belediyesine gitmişti. Ey kendini bilmez 4 Nisan bildirisinin neresi sahte gündem. Daha hangi hallede parmak sallayacaksın. Kılıçdaroğlu'nun pusulası bozuktur. Bildiride görülmeyen imza Kılıçdaoğlu'na aittir. " dedi.

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