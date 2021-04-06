

AMİRAL BOZUNTULARI KARA BİR LEKEDİR

Möntrö tartışmaları derken Türkiye 104 amiralin muhtırası ile sarsılmıştır. Möntrö Lozan'ın bir halkasıdır. Hiç kimsenin Möntrö'yü tartışmaya açtığı yoktur. Bu zorlama zeka özürlü paylaşımın failleri herkesi kendi gibi ahmak mı hissediyor. Bu amiraller kara bir lekedir.

Üzerinde durulması ve sorgulanması gereken bir şey de bunları bir araya getiren motivasyon nedir? 104 amiral suç işledi cezasız kalamaz.



Bu çağrı bal gibi darbe çağrısıdır, milli iradeye doğrultulmuş bir silahtır.