HEM ÜYELİĞİNİ HEM KOLTUĞUNU KAYBETTİ

Partinin üst yönetimi tarafından 29 Mart Pazartesi günü yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Gülbey Kılıç üyeliğini kaybetmekle birlikte başkanlık görevini de kaybetmiştir. Bunun yasal teyidi için adımları da atmış bulunmaktayız. Bu yüzden tüzüğümüze karşı gelerek zarar veren bir zatın yasalar çerçevesinde ihracı için adımlar atmak ve bu şekilde birliğimizi korumak zorundayız."





"KADIN ÜYEMİZİN İMZALI BEYANI VAR"

Bir partilinin cinsel tacize uğradığı iddiasına da yer verilen açıklamada, "Eski üye olan bir hanımdan aldığımız imzalı bir beyanname ile kendisinin taciz olaylarına da karıştığı ve yine üye aidatlarını kötüye kullanma teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu olayları da araştırıyoruz. Konu hakkında bilgi verebilecek başka hanımlar varsa veya buna benzer başka durumlar da varsa, genel sekreterimiz Bahar John ile irtibata geçebilirler. Bize başvuranların isimlerinin gizli kalacağı konusunda bize güvenebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.