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    • 05.04.2021 09:01
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    'de 'nün askeri sı soruşturmasında 16 kararı

    haberine göre 'de, 'nün askeri sına yönelik soruşturmada 1'i aktif görevde astsubay, 2'si istifa etmiş asker ve 13'ü kapatılan askeri okul öğrencisi olan 16 şüpheli hakkında kararı verildi.

    FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyon

    Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1'i aktif görevde astsubay, 2'si istifa etmiş asker ve 13'ü kapatılan askeri okul öğrencisi olan 16 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde şüphelilerin , Burhaniye, Dursunbey, Gönen ve Susurluk'taki adreslerine eş zamanlı düzenlerdi.

    Operasyonlarda bazı şüphelilerin na alındığı öğrenildi.

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    Haberler Güncel Balıkesir'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması soruşturmasında 16 gözaltı kararı