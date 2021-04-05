MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye ilişkin, "Bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır" dedi.



Bakan Akar, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkan ve yönetim kurulu üyelerini Milli Savunma Bakanlığı'nda kabul etti. Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da yer aldı. Akar, TSK'nın emeklisi, muvazzafı, gazileri ve şehit aileleri ile büyük bir aile olduğunu ifade etti. Akar, "TSK, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yurt içinde ve sınır ötesinde, Suriye'de, Irak'ta, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da, Libya'da, Doğu Akdeniz'de ve daha birçok coğrafyada hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamak, dost ve kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu korumak için büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla mücadelesini sürdürüyor" dedi.







'TÜRK YARGISININ GEREĞİNİ YAPACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR'

Bakan Akar, TSK'nın hiç olmadığı kadar yoğun ve etkin şekilde mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten, TSK personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açıktır. Anayasada tanımlandığı şekliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır. TSK, kişi veya kişilerin hırsı, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz. TSK, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla iç-dış her türlü fitne, fesat ve yıkıcı girişime rağmen gücüne güç katmakta, üzerine düşen görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan TSK'nın başarılarını görmeyen, görmek istemeyen hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerler ile asil milletimizin bağrından çıkan ve peygamber ocağı olarak da bilinen TSK, Atatürk'ün de belirttiği gibi akıl ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde, daima görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

TSK'nın başarısında en büyük payın aziz şehitlerde ve kahraman gazilerde olduğunu belirten Akar, şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini iletti. Akar, görüşmenin sonunda kendilerine destek ziyaretinde bulunan TESUD Başkanı Namık Kemal Çalışkan, TEMAD Başkanı Hamza Dürgen ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.



'TSK'YA BAĞLIYIZ'

Asker kökenli derneklerin bir ve beraber olduğunu ifade eden TEMAD ve TESUD yöneticileri de, "TSK'ya bağlıyız. Ordumuzun yaptığı mücadele ve hizmetlerinden dolayı gururluyuz ve bu fedakar mücadeleye sonsuz saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Dernek yöneticileri söz konusu bildiriyi kınadıklarını da belirterek, "Bu birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik bir harekettir" değerlendirmesinde bulundu.

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