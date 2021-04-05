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    • 05.04.2021 13:58
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    Son dakika: TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan darbe imalı skandal bildiriye tepki

    Son dakika haberi! (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, bazı emekli amirallerin açıklamasını, "Bildiri hem olumsuz çağrışımlara sebebiyet verdiği hem Türkiye için son derece önemli olan Montrö Antlaşması'nın içeride sorgulandığı algısını yarattığı için yanlış olmuştur." şeklinde değerlendirdi.

    AA
    TBB'den skandal bildiriye tepki

    (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, bazı emekli amirallerin açıklamasını, "Bildiri hem olumsuz çağrışımlara sebebiyet verdiği hem Türkiye için son derece önemli olan Montrö Antlaşması'nın içeride sorgulandığı algısını yarattığı için yanlış olmuştur." şeklinde değerlendirdi.


    BÜYÜKELÇİLERİN YAPTIĞI BİR DARBE BULUNMUYOR
    Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık bir hafta önce 126 emekli büyükelçinin Montrö Sözleşmesi'ne ilişkin toplu bir açıklama yaptığını hatırlattı. Bunun bir tepki yaratmadığını ifade eden Feyzioğlu, çünkü geçmişte büyükelçilerin yaptığı bir darbenin bulunmadığını belirtti.

    Metin Feyzioğlu, şunları kaydetti:

    "Emekli amirallerin bildirisinin tepki çekmesinin nedeni, demokrasi tarihimizde yaşadığımız acı tecrübelerdir. Söz konusu bildiri hem olumsuz çağrışımlara sebebiyet verdiği hem Türkiye için son derece önemli olan Montrö Antlaşması'nın içeride sorgulandığı algısını yarattığı için yanlış olmuştur. Meselenin suhuletle sonuçlandırılmasının, ülkemizin yararına olduğunu düşünüyorum."

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    Haberler Güncel Son dakika: TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan darbe imalı skandal bildiriye tepki