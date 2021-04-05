Cem Gürdeniz kimdir, kaç yaşında, nereli? Emekli Amiral Cem Gürdeniz kim?

1994-1995 yılları arasında TCG Yücetepe İkinci Komutanlığı görevindeyken, TCG Gaziantep firkateynini ABD'den transfer etmek üzere Norfolk, ABD'de görevlendirildi, yaşanan uluslararası sıkıntılardan kaynaklanan transferdeki gecikmeler nedeniyle, 1996 yılında Türkiye'ye geri döndü ve Donanma Komutanlığı Harekât Başkanlığı'nda görev yaptı. 1997 yılında ABD Charleston'da bulunan TCG Gaziantep'i İkinci Komutan olarak Türkiye'ye transfer etti, bu geminin 1998 yılında ise komutanı oldu. 1999 Ağustos ayına kadar devam eden gemi komutanlığından sonra, Deniz Kuvvetleri Komutanı Özel Sekreterliği'ne atandı ve 2001 yılına kadar bu görevi sürdürdü.

Sonrasında Ağustos 2002'ye kadar Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığı Antlaşmalar Şube Müdürlüğü'ü, Ağustos 2003'e kadar Harp Filosu III. Muhrip Filotillası Komodorluğu görevlerini yaptı. 2003-2004 arasında Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığı Strateji Daire Başkanlığı görevi sırasında 30 Ağustos 2004 tarihinde Tuğamiralliğe terfi etti. 2005-2007 yılları arasındaki Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığı görevi sonunda Çıkarma Gemileri Komutanlığı görevinin sonunda, 2008 yılında Tümamiralliğe terfi ederek Mayın Filosu Komutanlığı'na getirildi. 2009-2011 yılları arasında ise tekrar Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığı görevini sürdürdü. Yabancı dil olarak İngilizce ve Fransızca bilen Cem Gürdeniz Deniz Kuvvetleri Dergisi'nde 1979-2005 arasında 22 makale yayımladı.