Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde Pınar Keskin'in kullandığı otomobile çarpması, araç içinde bulunan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner'le olay yerinden ayrılması ve olayın basına yansımaması için Pınar Keskin'e rüşvet teklif edilmesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın terbiyesizlik yaptığını söyledi. Sabah'ın aktardığına göre Boyraz, "Alkollü araç kullanmak hedef beliremeden silahı ateşlemek kadar tehlikeli bir durum iken yaptığının sorumluluğunu üstlenmeden olay yerinden kaçmak düpedüz terbiyesizlik" dedi.
Boyraz, Ali Kılıç gecenin bir vakti alkollü olarak kullandığı aracı ile arabasına çarpıp kaçtığı kadını sokak ortasında yapayalnız bıraktığı hatırlatarak, "Ali Kılıç, olay yerine özel kalemini göndererek para teklifinde bulundukları hanımefendiyi ne denli küçük duruma düşürdükleri apaçık ortada!" ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN SÖZÜM ONA YILMAZ SAVUNUCUSU…"
Osman Boyraz, şunları söyledi:
"CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü araç kullanırken bir hanımefendiye çarptığı ardından da olay yerinden kaçarak özel kalemini hanımefendinin yanına gönderip susması için para teklifinde bulunduğu görüntülerini sosyal medyada görünce şok(!) olduk."
"Görüntülerde İstanbul Sözleşmesi'nin sözüm ona yılmaz savunucusu CHP'nin, ilçesindeki çöpleri dahi toplamaktan aciz Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç gecenin bir vakti alkollü olarak kullandığı aracı ile arabasına çarpıp kaçtığı kadını sokak ortasında yapayalnız bıraktığı ve olay yerine özel kalemini göndererek para teklifinde bulundukları hanımefendiyi ne denli küçük duruma düşürdükleri apaçık ortada!"