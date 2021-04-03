"Ortada, gecenin bir yarısı alkollü araç kullanan CHP'nin Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın mağdur ettiği bir kadın var! Çok daha ayıbı susması için para teklif edilerek aşağılanan hor görülen bir kadın var! Burada kadına karşı şiddet var!"

"ALİ KILIÇ BAŞTA KADINLARDAN OLMAK ÜZERE TÜM VATANDAŞLARIMIZDAN ÖZÜR DİLEMELİ"