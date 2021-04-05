Gazi Osman Paşa Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Gazi Osman Paşa'yı rahmetle anarak onun hemşehrisi olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.