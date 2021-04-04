Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk oldu. Burada soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, 104 emekli amiralin gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiriye sert tepki gösterdi. Sözde bildirinin darbeyi çağrıştıran bir üslupla yazıldığını belirten Çavuşoğlu, "Bu bir muhtıradır. Bu milleti ve vatanı savunmak değildir." dedi.

"KANAL İSTANBUL KONUSUNDA TÜRKİYE'YE YÖNELİK BİR BASKI GELMEDİ"

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"Şu ana kadar Kanal İstanbul konusunda Türkiye'ye yönelik bir baskı gelmedi. Montrö'nün Kanal İstanbul'a, Kanal İstanbul'un da Montrö'ye bir etkisi yok. Şunu soranlar oldu; Kanal İstanbul yapıldığı zaman Montrö'nün geçerliliği konusunda soru soranlar oluyor. Montrö Anlaşması sadece Boğaz'dan geçişi düzenlemiyor. Ülkelerin ne kadar gemi bulundurabileceği, tonajı ve bunun süresi dahil birçok sınırlamayı da belirliyor.