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    • 05.04.2021 00:11
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    Gelecek Partisi eski il başkanı yine operasyonunda yakalandı! Geçen yıl kolunu bu yıl da ayağını kırdı

    'nin  ilçesinde, Gelecek Partisi'nin eski il başkanı , polisin oynanan bir eve yaptığı baskından kaçarken pencereden atladı. Geçen yıl baskın sırasında kaçarken kolunu kıran Hüseyin Yıldırım bu yıl da ayağını kırdı.

    DHA
    Bu kez ayağını kırdı!

    Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Gelecek Partisi'nin eski il başkanı Hüseyin Yıldırım yine kumar operasyonunda yakalandı.

    Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl kumar operasyonu yapılan eve dün akşam saat 19.30 sıralarında bir kez daha kumar baskını yaptı.

    Baskında 12 kişi suçüstü yakalanırken, çok sayıda oyun kağıdı, çetele kağıdı, ve borç- alacakların yazılı olduğu defter ele geçirdi.

    GELECEK PARTİLİ İSİM KAÇARKEN AYAĞINI KIRDI
    Baskın sırasında polisten kaçmak için birinci kat penceresinden atlayan Gelecek Partisi eski il başkanı Hüseyin Yıldırım'ın ayağı kırıldı.

    Geçen yıl yine kumar oynarken yapılan baskında kaçmaya çalışıp kolunu kıran Yıldırım yine geçen yıl olduğu gibi "Kumar oynamıyordum, çay içiyordum" savunmasını yaptığı öğrenildi.



        Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan M.A. hakkında ise kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem başlatılırken, Hüseyin Yıldırım ile S.Ç., Ş.Ç., A.B., H.K., M.T., M.P., A.O.I., H.Y., Z.G. ve H.G. hakkında ise kumar oynamak ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan idari işlem uygulanacak.

        GEÇEN YIL KAÇARKEN KOLUNU KIRMIŞTI
        Çan ilçesinde 1 Mayıs günü saat 02.30 sıralarında Atatürk Mahallesi, İbrahim Bodur Caddesi üzerinde bir eve yapılan kumar baskınında, birinci kat penceresinden atlayarak polisten kaçmaya çalışırken kolunu kırmıştı.

        Gelecek Partisi İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, geçen günlerde il başkanlığı görevinden görevden alındı.

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