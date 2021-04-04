Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Gelecek Partisi'nin eski il başkanı Hüseyin Yıldırım yine kumar operasyonunda yakalandı.
Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl kumar operasyonu yapılan eve dün akşam saat 19.30 sıralarında bir kez daha kumar baskını yaptı.
Baskında 12 kişi suçüstü yakalanırken, çok sayıda oyun kağıdı, çetele kağıdı, ve borç- alacakların yazılı olduğu defter ele geçirdi.
GELECEK PARTİLİ İSİM KAÇARKEN AYAĞINI KIRDI
Baskın sırasında polisten kaçmak için birinci kat penceresinden atlayan Gelecek Partisi eski il başkanı Hüseyin Yıldırım'ın ayağı kırıldı.
Geçen yıl yine kumar oynarken yapılan baskında kaçmaya çalışıp kolunu kıran Yıldırım yine geçen yıl olduğu gibi "Kumar oynamıyordum, çay içiyordum" savunmasını yaptığı öğrenildi.