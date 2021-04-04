Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl kumar operasyonu yapılan eve dün akşam saat 19.30 sıralarında bir kez daha kumar baskını yaptı.

Baskında 12 kişi suçüstü yakalanırken, çok sayıda oyun kağıdı, çetele kağıdı, ve borç- alacakların yazılı olduğu defter ele geçirdi.