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    • 04.04.2021 19:19
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    ! 4 Nisan Çılgın Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Büyük ikramiye…

    Binlerce kişi gündemde açıklandı mı? sorusunun yanıtını merak ederek araştırıyor. Şisal Şans tarafından her Çarşamba ve Pazar günleri düzenlenen, noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleşen 4 Nisan Çılgın Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Büyük ikramiye için umutlarını bağlayan, kuponlarını doldurarak bayilere giddip yatıran vatandaşlar çekilişin ne zaman gerçekleşeceğini ve hangi numaraların kazanacağını merak ediyor. Peki Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?

    takvim.com.tr
    Şans Topu çekiliş sonuçları!

    Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? Binlerce kişinin umutlarını bağladığı her Çarşamba ve Pazar günü gerçekleşen Şans Topu oyununda bu hafta büyük ikramiye ne kadar, talihli numaralar belli oldu mu? Milyonluk ikramiye hayali kuran kişiler kuponlarını oynadı ve bayilere giderek yatırdı. Daha sonra heyecanlı bekleyiş başladı, bu kez talihli olmak isteyen vatandaşlar 4 Nisan Çılgın Şans topu sonuç sorgulama ekranını merak ediyor. İşte ayrıntılar…

    ÇILGIN ŞANS TOPU 4 NİSAN SONUÇLARI

    Henüz çekiliş gerçekleşmedi, gerçekleştiğinde sonuçlar haberimizde yer alacak.

    ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

    Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

    Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        SEN SEÇ

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        SİSTEM OYUNU

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        ÇOKLU ÇEKİLİŞ

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İPTAL

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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        Haberler Güncel Şans Topu çekiliş sonuçları! 4 Nisan Çılgın Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Büyük ikramiye…