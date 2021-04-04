Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? Binlerce kişinin umutlarını bağladığı her Çarşamba ve Pazar günü gerçekleşen Şans Topu oyununda bu hafta büyük ikramiye ne kadar, talihli numaralar belli oldu mu? Milyonluk ikramiye hayali kuran kişiler kuponlarını oynadı ve bayilere giderek yatırdı. Daha sonra heyecanlı bekleyiş başladı, bu kez talihli olmak isteyen vatandaşlar 4 Nisan Çılgın Şans topu sonuç sorgulama ekranını merak ediyor. İşte ayrıntılar…
ÇILGIN ŞANS TOPU 4 NİSAN SONUÇLARI
Henüz çekiliş gerçekleşmedi, gerçekleştiğinde sonuçlar haberimizde yer alacak.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.