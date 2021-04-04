Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? Binlerce kişinin umutlarını bağladığı her Çarşamba ve Pazar günü gerçekleşen Şans Topu oyununda bu hafta büyük ikramiye ne kadar, talihli numaralar belli oldu mu? Milyonluk ikramiye hayali kuran kişiler kuponlarını oynadı ve bayilere giderek yatırdı. Daha sonra heyecanlı bekleyiş başladı, bu kez talihli olmak isteyen vatandaşlar 4 Nisan Çılgın Şans topu sonuç sorgulama ekranını merak ediyor. İşte ayrıntılar…