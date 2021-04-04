''Bildirinin yayınlandığı saat ve içerik noktasında eski alışkanlıkların devam ettiğini görüyoruz. Eskiden değişimler söz konusu olduğunda birileri düğmeye basmaya çalıştı. 15 Temmuz'da darbe yapanlara karşı milletimizi gereken cevabı verdi. Emekli amiraller ve söyledikleri ifadelere bakılacak olursa kabul edilebilecek ifadeler olmadığını söyleyebiliriz. Emekli, eski Türkiye özlemi olan kişilerin açıkçası yapmış olduğu bir bildiri.. Burhan Altıntop tarzı bir komedi, insanların gülüp geçtikleri obje haline dönmüştür. CHP'nin tavrı, CHP burada amalarla bunu meşrulaştırma noktasına gitmiştir. İlk etapta tepki vermeden sessiz kalmayı yeğleseler de daha çok meşrulaştırma içinde olduklarını görüyoruz.

Şu anda Montrö anlaşması ile alakalı çalışma olduğunu hiç kimse duymadı. Bu anlaşmaların tamamı ülkemizin menfaatleri doğrultusunda taraf olan ülkelerle oturulup her zaman müzakereler yapılabilir.

Başsavcılığın bir suç unsuru olduğu kanaatinde ki soruşturma açmıştır. Bu konu gündemimizin ana maddelerinden biri olacaktır.