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    • 04.04.2021 14:56
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    li '104 amiral' bildirisinde 'saat' detayına dikkat çekti!

    Emekli 104 amiral tarafından 'yle ilgili bir bildiri yayımladı. Emekli amirallerin gece yarısı bildirisine ard arda tepki yağdı. Bir televizyon kanalına telefonla bağlanan Başkan Yardımcısı da ''Bildirinin zamanı ve dönemi itibariyle baktığımızda yaptığımız dış politikadaki hamlelerin birilerini ciddi anlamda rahatsız ettiğini gösteriyor'' ifadelerini kullandı. , "Bildirinin zamanlaması, yine gece yarısı. Hem mavi vatanda, hem 'da, 'da önemli kazanımlar elde etmiş, emekli olmadan önce muvazzaf askerken mavi vatanla ilgili konum ortaya koymamış kişilerin donanmanın en güçlü olduğu zamanda... Uluslararası boyutu olduğunu da düşünüyorum." dedi.

    Hamza Dağ bildirinin 'saat' detayına dikkat çekti!

    103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepkiler peş peşe geldi. Bir televizyon kanalında bildiriye sert tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, şunları söyledi:

    ''Bildirinin yayınlandığı saat ve içerik noktasında eski alışkanlıkların devam ettiğini görüyoruz. Eskiden değişimler söz konusu olduğunda birileri düğmeye basmaya çalıştı. 15 Temmuz'da darbe yapanlara karşı milletimizi gereken cevabı verdi. Emekli amiraller ve söyledikleri ifadelere bakılacak olursa kabul edilebilecek ifadeler olmadığını söyleyebiliriz. Emekli, eski Türkiye özlemi olan kişilerin açıkçası yapmış olduğu bir bildiri.. Burhan Altıntop tarzı bir komedi, insanların gülüp geçtikleri obje haline dönmüştür. CHP'nin tavrı, CHP burada amalarla bunu meşrulaştırma noktasına gitmiştir. İlk etapta tepki vermeden sessiz kalmayı yeğleseler de daha çok meşrulaştırma içinde olduklarını görüyoruz.

    Şu anda Montrö anlaşması ile alakalı çalışma olduğunu hiç kimse duymadı. Bu anlaşmaların tamamı ülkemizin menfaatleri doğrultusunda taraf olan ülkelerle oturulup her zaman müzakereler yapılabilir.

    Başsavcılığın bir suç unsuru olduğu kanaatinde ki soruşturma açmıştır. Bu konu gündemimizin ana maddelerinden biri olacaktır.

    YİNE GECE YARISI BİLDİRİSİ

    Bildirinin zamanlaması, yine gece yarısı bildirisi... Hem mavi vatanda, hem Azerbaycan'da, Libya'da önemli kazanımlar elde etmiş, emekli olmadan önce muvazzaf askerken mavi vatanla ilgili konum ortaya koymamış kişilerin donanmanın en güçlü olduğu zamanda... Uluslararası boyutu olduğunu da düşünüyorum.

    Bildiriyi çok da dikkate alıyoruz değil. Muvazzaflar tarafından bildirilere muhatap olmuş bir iktidarız. Zamanı ve dönemi itibari ile baktığımızda yaptığımız dış politikadaki hamlelerin birilerini ciddi anlamda rahatsız ettiğini, eylemlerini devam ettireceklerini gösteriyor.

        AVNİ ÖZGÜREL: BU BİLDİRİYE SADECE AK PARTİ DEĞİL DİĞER SİYASİ PARTİLER DE TEPKİ GÖSTERMELİ

        Canlı yayında bildiriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Avni Özgürel de bildiriye sadece AK Parti değil tüm partilerin karşı çıkması gerektiğini söyledi.

        Özgürel, şunları söyledi:

        ''Gece yarısı açıklanan bir bildiri bu. 2 gün içinde Türkiye ile ilgili AB zirvesinin olduğu bir dönemdeyiz. Herhalde birilerine bir şeyler söylemek istiyorlar. Türkiye'de öteden beri ''Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor'' gibi başlıklara, bu tür imalara alışık çevreler herhalde bu tür açıklamalardan memnun olmuşlardır diye düşünüyorum. Bu bildirinin demokrasi ile hukuk düzeni ile bağdaşır tarafı yok. Bütün bunlara bakıldığında o değerli üniformayı yıllarca taşımış insanlara yakıştıramadım. Bu bildiriye sadece AK Parti değil diğer siyasi partilerin de tepki göstermesini bekliyordum. Sadece AK Parti değil, CHP, MHP, SP'nin tepki göstermesini düşünmüştüm. Belki de ilerleyen saatlerde tavır sergilenecektir. Topyekün karşı tavırla göğüslenmesi gerekir.

        KATILAN EMEKLİ AMİRALLER

        1. E. Amiral Ergun MENGİ
        2. E. Amiral Alaettin SEVİM
        3. E. Amiral Nazif ÖZDAĞDEVİREN
        4. E. Amiral Işık BİREN
        5. E. Amiral Ahmet ŞENOL
        6. E. Amiral Hasan HOŞGİT
        7. E. Amiral Vedat ERSİN
        8. E. Amiral Metin AÇIMUZ
        9. E. Amiral Atilla KEZEK
        10.E. Amiral Nurhan KAHYAOĞLU
        11.E.Amiral Önder ÇELEBİ
        12.E.Amiral Metin POYRAZLAR
        13.E.Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU
        14.E.Amiral Engin BAYKAL
        15.E.Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ
        16.E.Amiral Atilla KIYAT
        17.E.Amiral Vehbi ALPMAN
        18.E.Amiral Celal PARLAKOĞLU
        19.E.Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL
        20.E.Amiral Serdar DÜLGER
        21.E.Amiral Abdullah METE
        22.E.Amiral Ertan DEMİRTAŞ
        23.E Amiral Orhun ÖZDEMİR
        24.E.Amiral Ersin GÜLER
        25.E.Amiral Nadir KINAY
        26.E.Amiral Hüseyin HOŞGİT
        27.E Amiral İlker GÜVEN
        28.E.Amiral Baha EREN
        29.E.Amiral Abdullah GAVREMOĞLU
        30.E.Amiral Şükrü BOZOĞLU
        31.E.Amiral Hakan ERCAN
        32.E.Amiral Mesut ÖZEL
        33.E.Amiral Taner EZGÜ
        34.E.Amiral İbrahim AKIN
        35.E.Amiral Ömer AKDAĞLI
        36.E.Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU
        37.E.Amiral Taner BALKIŞ
        38.E.Amiral İzzet ARTUNÇ
        39.E.Amiral Hakan ERAYDIN
        40.E.Amiral Mehmet Ali ÇINAR
        41.E.Amiral Deniz DAĞLILAR
        42.E.Amiral Yalçın ERTUNA
        43.E.Amiral Türker ERTÜRK
        44.E.Amiral Aydın CANEL
        45.E.Amiral Sami ÖRGÜÇ
        46.E.Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU
        47.E.Amiral Nazım ÇUBUKÇU
        48.E.Amiral Ahmet AKSOY
        49.E.Amiral Can ERENOĞLU
        50.E.Amiral Doğan HACİPOĞLU
        51.E.Amiral Abdullah AKGÜL
        52.E.Amiral Aziz ÖZTÜRK
        53.E.Amiral A. Serdar AKINSEL
        53.E.Amiral İlker GÜVEN
        54.E.Amiral Mustafa İPTEŞ
        55.E.Amiral Caner BENER
        56.E.Amiral Nejat BERKSUN
        57.E.Amiral Kadir SAĞDIÇ
        58.E.Amiral Tayfun TANSAN
        59.E.Amiral İskender YILDIRIM
        60.E.Amiral Ali Yüksel ÖNEL
        61.E.Amiral Uğur YİĞİT
        62.E.Amiral Mustafa ÖZBEY
        63.E.Amiral Cem GÜRDENİZ
        64.E.Amiral Bülent BOSTANOĞLU
        65.E.Amiral Murat BİLGEL
        66.E.Amiral Cengiz ALPÖZÜ
        67.E.Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK
        68.E.Amiral Tufan MİMİR
        69.E.Amiral Turgut TUFAN
        70.E.Amiral Turhan ÖZER
        71.E.Amiral Alper TEZEREN
        72.E.Amiral Mustafa ÜLTANUR
        73.E.Amiral Ruhsar SÜMER
        74.E.Amiral Cemal ÜREN
        75.E.Amiral Gündüz Alp DEMİRUS
        76.E.Amiral Deniz CORA
        77.E.Amiral Gürkan İNAN
        78.E.Amiral Atilla TONGUÇ
        79.E.Amiral Mustafa KARASABUN
        80.E.Amiral Erol YÜKSEL
        81.E.Amiral Özbek GÜRGÜN
        82.E.Amiral Bülent OLCAY
        83.E.Amiral Nejat GÜLDİKEN
        84.E.Amiral Turgay ERDAĞ
        85.E.Amiral İsmail TAYLAN
        86.E.Amiral Aydın GÜRÜL
        87.E.Amiral Raif NALDEMİR
        88.E.Amiral Numan ALANSAL
        89.E.Amiral Tanzar DİNÇER
        90.E.Amiral Erol ADAYENER
        91.E.Amiral Haluk Sayın
        92.E.Amiral Ferhat FERHANOĞLU
        93.E.Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN
        94.E.Amiral Ali Sadi ÜNSAL
        95.E.Amiral Doğan DENİZMEN
        96.E.Amiral Taner AKKAYA
        97.E.Amiral Necati KURT
        98.E.Amiral Tayfun URAZ
        99.E.Amiral Engin HEPER
        100.E. Amiral Hayati Bilgiç
        101.E. Amiral Hasan Nihat DOĞAN
        102.E. Amiral Ömer Bayram ÇETİN
        103.E.Amiral Mithat Kemal ALGÜL
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        Haberler Güncel AK Partili Hamza Dağ '104 amiral' bildirisinde 'saat' detayına dikkat çekti!