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    • 01.04.2021 22:50
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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dışişleri Bakanlığı 'na sert tepki gösterdi

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dışişleri Bakanlığının her yıl yayımlanan nun, 'ye yönelik haksız eleştiriler içerdiğini belirterek, "Türkiye, insan haklarını bir iç politika meselesinden ziyade evrensel bir mesele olarak görmektedir." tepkisini gösterdi.

    AA
    Altun'dan ABD'nin İnsan Hakları Raporu'na sert tepki

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Hakları Raporuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, insan hakları ve onurunun, Türkiye'nin üzerine titrediği ve uluslararası platformlarda gündeme getirdiği evrensel değerler olduğunu belirtti.

    "CUMHURBAŞKANIMIZ İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE KARŞI SESİNİ YÜKSELTEN TEK LİDER"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünyadaki tüm adaletsizlikleri korkusuzca dile getirdiğini ve dünya liderlerini harekete geçmeye çağırdığını anımsatan Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Sayın Cumhurbaşkanımız, son yıllarda bölgemizde ve dünyadaki insan hakları ihlallerine karşı sesini yükselten tek lider olmuştur. Sivillere yönelik işlenen korkunç suçlara karşı dünyayı seferber etmeyi, kendisine görev edinmiştir. Buna rağmen, ABD Dışişleri Bakanlığının her yıl yayımlanan İnsan Hakları Raporu, ülkemize yönelik haksız eleştiriler içermektedir. Türkiye, insan haklarını, bir iç politika meselesinden ziyade evrensel bir mesele olarak görmektedir. Bu konudaki değerlendirmelerin gerçeklere dayalı yapılması zaruridir."

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    Altun, Türkiye'nin, insan hakları konusundaki en büyük ilerlemeyi AK Parti hükümetleri yönetiminde kaydettiğini aktardı.

    "Esasen biz 'sessiz bir devrim' gerçekleştirdik. Kanun ve yönetmeliklerimizi ihtiyaç hasıl oldukça yenileme yaklaşımının en son örneği de Adalet Reformu ile İnsan Hakları Eylem Planı'dır." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin insan hakları siciline ilişkin değerlendirmeler, ülkemiz içinde ve sınırlarımız boyunca çeşitli terör gruplarının sebep olduğu ve hala devam eden terör tehditleri, gereği şekilde irdelenmediği sürece hiçbir anlam teşkil etmez. Terörle mücadelemiz ve milletimizin güvenliğini sağlamaya yönelik çabalarımıza yönelik haksız eleştirileri ciddiye almamız söz konusu değildir. Demokratik yollarla seçilmiş bir hükümet olarak sorumluluğumuz ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve milletimizin güvenliğini korumaktır. Türkiye terör örgütleri PKK, FETÖ ve DAEŞ ile mücadelesini milletimizin güvenliği ile hak ve özgürlükleri arasındaki dengeyi gözeterek yürütmektedir. Bu terör örgütlerini, güvenlik ve özgürlüğünün önündeki en büyük engel olarak gören Türkiye, bu mücadelede müttefiklerinden destek beklemektedir. Türkiye, AB ve ABD ile diyalog kapısını her zaman sonuna kadar açık tutmuştur ve tutmaya devam etmektedir. Ancak, özgürlüklerle birlikte halkımızın emniyet ve güvenliği de kırmızı çizgimizdir. Bu konuda ortaklarımız ve müttefiklerimizin iyi niyetle hareket etmelerini bekliyoruz."
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