"HERHANGİ BİR BATI ÜLKESİNDE DEAŞ PROPAGANDASI YAPAN BİR KİŞİYE "BASIN KARTI" VERİLİR Mİ?"

Bir an düşünün. Herhangi bir Batı ülkesinde mütemadiyen DEAŞ propagandası yapan bir kişiye "basın kartı" verilir mi? "Ama ben gazeteciyim" diye yırtınsa sonuç alabilir mi? HAYIR! Ama bize gelince, devletin PKK veya FETÖ propagandası yapanları "gazeteci" olarak tanıması isteniyor!

"BU KİRLİ ZİHNİYETİ REDDEDİYORUZ."

Buna itiraz ediyoruz. Bu kirli zihniyeti reddediyoruz. Terör örgütlerinin, onların hami ve işbirlikçilerinin oluşturmaya çalıştığı şiddet ortamına teslim olmuyoruz. Demokrasinin de, ifade ve basın özgürlüğünün de birinci düşmanı terör örgütleridir. Haklı mücadelemiz sürecek...