



AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halime Kökçe: "Hiç şaşırmadım. Bu kararlar sayesinde sosyal medya kamusal kişilikler için adeta darağacı oluyor. Linç edilebilir, küfredilebilir, hakarete uğrayabilirsin. Geçmiş olsun arkadaşım Fatmanur Altun. Ne diyeyim; öz yurdunda garip, öz vatanında parya olmak zalim olmaktan iyidir."

ALTUN: "'ÖZ YURDUNDA GARİPSİN, ÖZ VATANINDA PARYA' SÖYLEYECEK BAŞKACA DA SÖZ BULAMIYORUM"

Fatmanur Altun; İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi ve "'İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' ifadesi hakaret değilmiş. Ayrıca bu ifadenin 'olgusal temeli' varmış. Yani 'deney/gözlemle doğrulanabilecek kadar doğru' bir ifade imiş. 'Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya' Söyleyecek başkaca da söz bulamıyorum. Çok ama çok üzgünüm" dedi.



Fatmanur Altun; "En üzüldüğüm de kendisinden adalet talep ettiğimiz bir hakimin, hakareti "kitabına uydurarak" daha da ileri götürmesi. İdeolojik taassubun ete kemiğe bürünmüş hali bu. Yargı gücüne yaslanan bir zorbalık olması ise cabası. Hala şoktayım" ifadelerini kullandı.



"BU DEĞER YARGISI AÇIKLAMASININ BELLİ DÜZEYDE OLGUSAL TEMEL İÇERDİĞİ ANLAŞILMAKTA"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, kendisine "İslam'la ilgileri yok bu aç köpeklerin" şeklinde sözlerle hakaret eden Nazan Demir'e dava açtı. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Nazan Demir'e isnad edilen eylemlerin kanunda suç olarak tamamlanmamış olması sebebiyle beraatine karar verdi.



KARARDA ŞÖYLE DENİLDİ:

"Sanık Nazan Demir'in, Fatmanur Altun'a yönelik olarak 'İslam'la ilgileri yok bu aç köpeklerin' şeklinde paylaşımda bulunduğu, bu suretle TCK'nun 125-1 4 maddeleri uyarınca hakaret suçunu işlediği iddia edilmektedir."

"İfadenin içeriği değerlendirilirken belirlenmesi gereken ilk husus olarak söz konusu ifadenin somut bir olgu isnadı olmayıp değer yargısı açıklaması olduğu belirlenmiş, bu değer yargısı açıklamasının belli düzeyde olgusal temel içerdiği anlaşılmaktadır. Sonuç olarak belli bir tanınmışlık düzeyi bulunan katılanın eylemlerinin öngörülebilir bir sonucu olarak dile getirilen ve yeterli altypıya sahip değer yargısı açıklamasını dile getiren sanığın ifade özgürlüğünün korunması gerekliliğinin, katılanın şeref ve itibarına yapılan müdahalenin cezalandırılmasından ağır bastığı ve bu itibarla katılana yönelik yapılan paylaşımın…"

TUNÇ: "KARARI VEREN HAKİM HAKKINDA İDARI, HUKUKİ VE CEZAİ TÜM YOLLARI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ"

Fatmanur Altun'un avukatı Sezgin Tunç da; "Bir karanlık zihniyettin kötücül bir fiiliyle karşı karşıyayız yine. Bu karar hakkında elbette tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Kararı veren hakim hakkında da idari, hukuki ve cezai tüm yolları sonuna kadar kullanacağız."