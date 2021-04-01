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    • 02.04.2021 00:53
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    Son dakika: 'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var...

    Son dakika haberi... 'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu 39 kişi yaralandı.

    Yolcu otobüsü devrildi!

    Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsü devrildi.


    Kaza, saat 21.00 sıralarında ilçeye 2 kilometre uzaklıktaki Aşağısarıca köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Ağrı'ya giden Kemal Kızılkaya yönetimindeki 04 P 6566 plakalı yolcu otobüsü, Suşehri ilçe girişi Sarıca kavşağı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

    39 KİŞİ YARALANDI
    36 yolcu ve 3 mürettebat olmak üzere toplam 39 kişinin bulunduğu otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

    Can pazarının yaşandığı kaza yerine, ihbar üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 39 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Yolculardan çoğunluğu ayakta tedavi görürken, durumu ağır olan 2 kişi ise Sivas kent merkezine sevk edildi.



        Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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