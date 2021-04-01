"45 GÜN GİBİ KISA BİR SÜRECE SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN AŞILANMASINI TAMAMLADIK"

Türkiye'nin salgınla mücadelesine de değinen Bakan Koca, toplumların sağlık çalışanlarına en yüksek desteği vereceğini ve gerekli ihtiyaçları sağlayacağına inandığını vurgulayan Koca, "Türkiye olarak yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamladık." dedi.

YERLİ AŞI MESAJI

Koca, "Aşı üreticisi ülkeler ile erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında diplomatik köprüler kurarak kolaylaştırıcı rolü üstlendik. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koca,"DSÖ tarafından kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşımız var. Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum. Aşıya erişim noktasında dünya büyük sorun yaşıyor. Aşıların fikri mülkiyet hakları olmadan her ülkede üretilebilirliğinin önünü açmanın çok faydalı olacağı, bununla ilgili daha somut girişimlerin yapılması gerektiği kanaatindeyim" dedi.