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    • 01.04.2021 19:57
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan brifinginde yerli aşı mesajı!

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ile nün medya brifingine katıldı. 'nin koronavirüs ile mücadelede attığı adımları paylaşan Koca, "Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca'dan flaş açıklamalar!

    Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği Medya Brifinge, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da davet edildi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca katıldığı brifingde Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında attığı adımları anlattı.

    "SON 100 YIL İÇİNDE MÜCADELE ETTİĞİMİZ EN BÜYÜK SALGIN"
    Hastalığın sadece sağlığa yönelik bir tehdit olmadığını ve hayatın tüm alanlarına etki ettiğini belirten Bakan Koca, "Bir yılı aşkın süredir hayatımızda olan koronavirüs, son 100 yıl içinde tüm dünyanın aynı anda mücadele ettiği en büyük salgındır. Salgının ilk günlerinden itibaren bütün ülkeler, sağlık sistemi kapasiteleri başta olmak üzere, imkanları el verdiğince mücadeleye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

    "BU DÖNEMİN KAHRAMANLARI SAĞLIK ÇALIŞANLARIDIR"
    Salgın sürecinin insanların, sağlık çalışanlarına bakış açısını değiştirdiğini ve yeni bir etik anlayışı doğurduğuna dikkat çeken Koca, "Bazı farklılıklar olsa da, tüm dünya kolektif olarak sağlık çalışanlarımızın hayatımızdaki önemi konusunda ortak düşünce sahibi olmuştur. Bu düşünce o kadar güçlüdür ki, sağlık çalışanlarına karşı yeni bir etiğin doğuşuna yol açmaya başlamıştır. Bu dönemin kahramanları sağlık çalışanlarıdır. Ortaya çıkan yeni etiğin arka planında bir faktör daha var. Sağlık hizmeti salgın öncesine dek birey ile sağlık çalışanı arasında bir hizmetti. Salgınla bu ilişki, toplumla sağlık çalışanları arasında çok geniş kuşatıcı bir ilişkiye dönüşmüştür. Karar vericilerin sağlık çalışanları için yapacakları toplumların talebi olan şeylerdir." dedi.

        "45 GÜN GİBİ KISA BİR SÜRECE SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN AŞILANMASINI TAMAMLADIK"
        Türkiye'nin salgınla mücadelesine de değinen Bakan Koca, toplumların sağlık çalışanlarına en yüksek desteği vereceğini ve gerekli ihtiyaçları sağlayacağına inandığını vurgulayan Koca, "Türkiye olarak yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamladık." dedi.

        YERLİ AŞI MESAJI
        Koca, "Aşı üreticisi ülkeler ile erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında diplomatik köprüler kurarak kolaylaştırıcı rolü üstlendik. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Koca,"DSÖ tarafından kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşımız var. Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum. Aşıya erişim noktasında dünya büyük sorun yaşıyor. Aşıların fikri mülkiyet hakları olmadan her ülkede üretilebilirliğinin önünü açmanın çok faydalı olacağı, bununla ilgili daha somut girişimlerin yapılması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

        Bakan Koca ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü ile sağlık çalışanlarına adanmış anıt görevi de görecek dijital bir platform kurma hazırlığında olduklarını duyurdu.

        TÜRKİYE GÜÇLÜ KAHRAMAN
        DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Türkiye'nin 2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olmasının "güçlü bir kahramanı" olduğunu söyledi.

        Ghebreyesus, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 78 ülkeye 35 milyon doz yeni tip koronavürüs (Kovid-19) aşısı gönderildiğini aktardı.

        Ghebreyesus, "Ancak aşı eşitliği ve bulunabilirliği konusunda halen ciddi bir zorluk var." uyarısında bulundu.

        27 Aralık'ta, elinde DSÖ'nün acil kullanıma onay verdiği aşıları bulunduran ülkelere seslenerek, dünyanın 20 yoksul ülkesine ivedilikle 10 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlanması çağrısında bulunduğunu anımsatan Ghebreyesus, bu konuda henüz hiçbir ülkeden taahhüt almadıklarını vurguladı.

        Ghebreyesus, halen umudunu yitirmediğini belirterek, "bazı liderlerin adım atacağını umduğunu" kaydetti.

        Konuşmasında Türkiye'ye de övgüde bulunan Ghebreyesus, Türkiye'nin 2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olmasının "güçlü bir kahramanı" olduğunu vurguladı.

        Ghebreyesus, Sağlık Bakanı Koca'ya basın toplantısına katılımından dolayı Türkçe teşekkür etti.

        Türkiye'nin yaptığı teklif üzerine DSÖ, 2021'i "Sağlık Çalışanları Yılı" ilan etmişti.

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