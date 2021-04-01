Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği Medya Brifinge, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da davet edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca katıldığı brifingde Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında attığı adımları anlattı.
"SON 100 YIL İÇİNDE MÜCADELE ETTİĞİMİZ EN BÜYÜK SALGIN"
Hastalığın sadece sağlığa yönelik bir tehdit olmadığını ve hayatın tüm alanlarına etki ettiğini belirten Bakan Koca, "Bir yılı aşkın süredir hayatımızda olan koronavirüs, son 100 yıl içinde tüm dünyanın aynı anda mücadele ettiği en büyük salgındır. Salgının ilk günlerinden itibaren bütün ülkeler, sağlık sistemi kapasiteleri başta olmak üzere, imkanları el verdiğince mücadeleye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
"BU DÖNEMİN KAHRAMANLARI SAĞLIK ÇALIŞANLARIDIR"
Salgın sürecinin insanların, sağlık çalışanlarına bakış açısını değiştirdiğini ve yeni bir etik anlayışı doğurduğuna dikkat çeken Koca, "Bazı farklılıklar olsa da, tüm dünya kolektif olarak sağlık çalışanlarımızın hayatımızdaki önemi konusunda ortak düşünce sahibi olmuştur. Bu düşünce o kadar güçlüdür ki, sağlık çalışanlarına karşı yeni bir etiğin doğuşuna yol açmaya başlamıştır. Bu dönemin kahramanları sağlık çalışanlarıdır. Ortaya çıkan yeni etiğin arka planında bir faktör daha var. Sağlık hizmeti salgın öncesine dek birey ile sağlık çalışanı arasında bir hizmetti. Salgınla bu ilişki, toplumla sağlık çalışanları arasında çok geniş kuşatıcı bir ilişkiye dönüşmüştür. Karar vericilerin sağlık çalışanları için yapacakları toplumların talebi olan şeylerdir." dedi.