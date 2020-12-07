Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Parti Ankara Büyükşehir Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse meclise bir önerge vermek istedi. Önergesini sunduğunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş usule aykırı bir şekilde önergesini kabul etmeyip mikrofonunun sesini kapattı.

BAŞKANVEKİLİ KÖSE'DEN TEPKİ

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse bunun üzerine tepki gösterdi.

İŞTE YAŞANAN O DİYALOG

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde olay şu şekilde gelişti.

Köse: "Sayın başkan bir önergem olacak buradan sözlü olarak okumak istiyorum"

Yavaş: "Önergeler başta verilir"

Köse: "Başta zaten!"

Yavaş: "Almıyorum önergeyi bir dahaki toplantıya verirsiniz, gündeme devam edin"

Köse: "Sayın başkan önergeyi almama gibi bir şeyiniz yok bugün birinci gün.

Yavaş: "Süresinde vermediniz, okutmayın!"

Köse: "Olmaz öyle şey. Önergeyle ilgili bir süre mi var.!"

Yavaş: "Karşılıklı konuşmayacaksak olay bitti ben söyledim işte almıyorum gündeme veya önümüzdeki ay ya da yarın görüşürsünüz"

Köse: "Sayın başkan böyle bir usul yok. Önergemi dolayısıyla okumak istiyorum" deyince Yavaş mikrofonun sesini kestirdi.

Yavaş: "Masaya çık tepin istersen!"