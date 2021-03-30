SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'nın elebaşı Mehmet Soysüren'in öldürüldüğünü 2 yıl sakladığı ortaya çıktı

PKK'nın üst düzey kadrolarını yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, birbirinden ve faaliyetlerinden tamamen habersiz olan istihbarat şebekelerini de bu operasyonda kullanarak Aydın'ı adım adım izledi. Farklı bölgelerden gelen istihbari bilgileri de analiz eden MİT unsurları, teröristin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlattı. İstihbari bilgiler doğrultusunda TSK ile birlikte eşgüdümlü operasyon yapan MİT unsurları, Aydın'ı Kuzey Irak'taki PKK'nın Kandil bölgesinde etkisiz hale getirdi.

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