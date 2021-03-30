Mustafa Duman kimdir, kaç yaşında, nereli? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman biyografisi

Ağustos 2020'de asaleten Genel Müdür oldu. Bankacılık kariyerinde Denetim, Hazine, Risk Yönetimi ve CFO pozisyonlarında görev yaptı.

Bir banka ve iki aracı kurum kuruluşunda kurucu takımın parçası olarak yer aldı. Kariyeri boyunca muhtelif iş alanlarındaki önemli projelerde süreç ve takımları yönetti.