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    • 30.03.2021 09:09
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    Son dakika: ekipleri 'ın ölüme terk ettiği onlarca kaçak göçmeni kurtardı

    Son dakika haberi... 'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 2 ayrı lastik bottaki 82 kaçak göçmen, ekiplerince kurtarıldı. ekiplerince, Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

    Yunan ölüme terk etti Türkiye kurtardı!

    Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden ekipleri, Ayvacık ilçesi Babakale ve Kadırga Burnu açıklarında 2 ayrı lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botlardaki 82 kaçak göçmeni kurtardı.



    Yunan ekiplerince, Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan'ın ölüme terk ettiği onlarca kaçak göçmeni kurtardı