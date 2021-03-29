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    • 29.03.2021 13:52
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    ve 'dan 'e ! PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu etkisiz hale getirildi

    ve 'nın kuzeyindeki 'de düzenlediği da, PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu etkisiz hale getirildi. ist Ömer Aydın'ın, PKK/KCK'nın Irak- sınırında insan ve silah kaçakçılığı ile uyuşturucu trafiğinin sorumluları arasında yer aldığı öğrenildi.

    MİT ve TSK'dan Kandil'e operasyon!

    ve 'nın 'ın kuzeyindeki 'de düzenlediği da PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu etkisiz hale getirildi.

    Alınan bilgiye göre, 1999 yılından bu yana örgüt içerisinde faaliyet yürüten PKK/KCK'nın Irak- sınırında gerçekleştirdiği insan ve silah kaçakçılığı ile uyuşturucu trafiğinin sorumluları arasında yer alan "Renas Aydın" kod adlı Ömer Aydın, farklı bölgelerden intikal eden istihbarat bilgilerini analiz eden MİT tarafından adım adım takibe alındı.

    PKK/KCK'nın üst düzey kadrolarını yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT birbirinden ve faaliyetlerinden tamamen habersiz "istihbarat şebekelerini" de bu operasyonda kullandı.

    2 Şubat 2021'de bölgede uygun şart ve koşullar oluşunca TSK ile eş güdüm halinde gerçekleştirilen operasyonda ist Ömer Aydın etkisiz hale getirildi.

    Sözde gümrük faaliyetleriyle PKK/KCK'ya haraç toplayan terörist Aydın'ın aynı zamanda örgütün en güvendiği isimler arasında yer aldığı belirtildi.

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    Haberler Güncel MİT ve TSK'dan Kandil'e operasyon! PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Ömer Aydın etkisiz hale getirildi