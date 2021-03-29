AK Parti Genel Merkezi'nde büro görevlisi olarak çalışan Kürşat Ayvatoğlu, uyuşturucu temin etmek suçlamasıyla gözaltına alındı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ayvatoğlu'nun genel merkezde çalıştığını, yakın ekibinin içinde çalışan biri olmadığını belirterek, "İfadelere bakılırsa kendi içlerindeki mesele, arkadaşları ile ilgili konu. Orada bir takım şantajlar elimizde görüntüler var gibi bir takım şeyler söylenmiş'' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk'ün Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı:

Hamza Dağ, uyuşturucu temin etmek suçlamasıyla gözaltında olan Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili sorulara cevap verdi. Hamza Dağ, şunları söyledi:

KÜRŞAT AYVATOĞLU'NUN PARTİDEKİ GÖREVİ NEYDİ?

10 senedir vekiliz. Benim danışmanım zaten belli. Genel merkeze gelince Özel Kalem Müdürüm de belli. Bu arkadaş yakın ekipte çalışan biri değil. Kastamonu Belediyesi'nde çalışan, babası yok. Bu anlamda genel merkezde çalışsın diye referans oldu. Ar-Ge biriminde çalışan bir arkadaş. Devir teslim törenlerinde orada bulunması söz konusu oldu. Bundan çıkaracağımız dersler var. Partiye alırken başka araştırmalar da yapması lazım partinin. Bundan sonra çok daha dikkat etmeyi gerektirecek bir durum var. Bu mevzudan haberdar olur olmaz sosyal medyadan değil, direkt bize gelmiş olsaydı bu kişinin işine yine son verirdik, bundan bir gram tereddüt edecek durum partimizde siyaset yapan insanda söz konusu olamaz.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİK

Sözleşmesini feshettiğimiz gibi yargıyla alakalı boyutta da emniyette işlemler sürüyor. Halen takibini yapıyoruz. Hukuken mümkünse buna da olabilir. Kaçınacağımız nokta söz konusu olamaz. Hukuki olarak tam olarak oturmuyor. Hukuki olarak suçtan zarar gören pozisyonum yok. Belki sosyal medyada yer almış olmasından dolayı partimiz zarar gördü ama olayın kendisi ile alakalı zarar görmediği için... Daha çok dikkat etmemiz lazım olayını kendi içimizde daha çok değerlendireceğiz. Ortaya çıkan görüntülerde samimi olarak bize oy veren insanlardan üzülenler oldu. Onlardan helallik istiyorum. Ama asıl mesele burada böyle bir konu gündeme geldiğinde hangi partinin nasıl bir reaksiyon gösterdiği. Perşembe akşamı sözleşmesini feshettik. Bu konuda siyasallaştırmak isteyenlerin kendi partilerindeki taciz, tecavüz konularını 126 gündür konuşmayanları da not etmek gerekiyor.