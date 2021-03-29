TÜRKİYE GENELİNDE TAM KAPANMA VAR MI?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Koca; "Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.