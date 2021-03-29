Ramazan ayında tam kapanma iddiaları sosyal medyada gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili Sağlık Bakanı Koca ve nu yeniden gündeme geldi. Başkan Erdoğan'dan açıklama gelmişti. Artan vaka sayılarının sorulması üzerine Başkan Erdoğan şartların zorlanacağını ancak vatandaşın sağlığının ön planda olduğunu vurgulamıştı. Peki, Ramazan'da tam kapanma var mı? Tam kapanma nedir? Kafe ve restoranlar kapanacak mı? Ramazan kısıtlamaları nasıl olacak? İşte detaylar...
TAM KAPANMA NEDİR? NASIL UYGULANIR? TAM KAPANMA, TAM KARANTİNA NE DEMEK?
Karantina, bulaşıcı bir hastalığa maruz kalan şüpheli durumdaki insan ve hayvanları, hastalığın en uzun kuluçka devresine eşit bir süre kimse ile temas ettirmemek suretiyle alınan tedbirsel faaliyetlerin tümü, sağlık yalıtımı. Kelimenin kökeni İtalyancadır. Ekonomisi ticarete dayanan Venedik Cumhuriyetinde, başkent Venedik'e salgın hastalık bulaşmasın diye kentte gelen gemiler 40 gün şehir açıklarında denizde beklermiş. Karantina kelimesi buradan gelir.
Tam kapanmada, yalnızca fırın ve hastanelere gitmenin serbest olduğu bir sistem uygulanmakla birlikte fırıncılar, sağlık çalışanları, polisler ve basın mensupları hariç herkesin dışarı çıkması yasaklanmaktadır. Olağanüstü hal ilan edilmediği takdirde fırına ve çöp atmaya çıkılabilen tam kapanmayı bazı ülkeler, belirli saatlerde yürüyüş ve evcil hayvan gezdirme izniyle birlikte uygulamaktadır.