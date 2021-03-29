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    • 29.03.2021 13:04
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    ? 'da tam kapanma olacağı doğru mu? Yasaklar geri mi gelecek? Kafeler restoranlar...

    Tüm Türkiye'nin gözü 'ndan çıkacak karardayken yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bu noktada 'tam kapanma' iddiaları vaka sayılarının 30 binlere ulaşmasıyla yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 1 aylık süreçte yani ayı boyunca alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasının hedeflendiği öne sürülüyor. Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili Bakanı ve Başkan Erdoğan'dan açıklama gelmişti. Peki, ? ? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Tam kapanma nedir? Ramazan'da tam kapanma...

    Ramazan ayında tam kapanma iddiaları sosyal medyada gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili Sağlık Bakanı Koca ve nu yeniden gündeme geldi. Başkan Erdoğan'dan açıklama gelmişti. Artan vaka sayılarının sorulması üzerine Başkan Erdoğan şartların zorlanacağını ancak vatandaşın sağlığının ön planda olduğunu vurgulamıştı. Peki, Ramazan'da tam kapanma var mı? Tam kapanma nedir? Kafe ve restoranlar kapanacak mı? Ramazan kısıtlamaları nasıl olacak? İşte detaylar...

    TAM KAPANMA NEDİR? NASIL UYGULANIR? TAM KAPANMA, TAM KARANTİNA NE DEMEK?

    Karantina, bulaşıcı bir hastalığa maruz kalan şüpheli durumdaki insan ve hayvanları, hastalığın en uzun kuluçka devresine eşit bir süre kimse ile temas ettirmemek suretiyle alınan tedbirsel faaliyetlerin tümü, sağlık yalıtımı. Kelimenin kökeni İtalyancadır. Ekonomisi ticarete dayanan Venedik Cumhuriyetinde, başkent Venedik'e salgın hastalık bulaşmasın diye kentte gelen gemiler 40 gün şehir açıklarında denizde beklermiş. Karantina kelimesi buradan gelir.

    Tam kapanmada, yalnızca fırın ve hastanelere gitmenin serbest olduğu bir sistem uygulanmakla birlikte fırıncılar, sağlık çalışanları, polisler ve basın mensupları hariç herkesin dışarı çıkması yasaklanmaktadır. Olağanüstü hal ilan edilmediği takdirde fırına ve çöp atmaya çıkılabilen tam kapanmayı bazı ülkeler, belirli saatlerde yürüyüş ve evcil hayvan gezdirme izniyle birlikte uygulamaktadır.

        TÜRKİYE GENELİNDE TAM KAPANMA VAR MI?

        Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Koca; "Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

        21 GÜNLÜK TAM KAPANMA VAR MI?

        Bugün ise kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Vatandaşlar kabine toplantısında çıkacak kararları bekliyorlar. Özellikle İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli gibi büyükşehirlerde Ramazan ayı boyunca tam kapanmaya geçilmesi masada olacak. Yine yaklaşık 1 aylık süreçte yani Ramazan ayı boyunca alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte koronavirüs salgınının kontrol altına alınması olabildiğince hafifletilmesi hedefleniyor.

        RAMAZAN AYINDA YASAKLAR OLACAK MI?

        Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre; Vaka sayısındaki hızlı artış, 25 günde illerin yüzde 50'sinin kırmızıya dönmesine neden oldu. Uzmanlar, il bazlı yeni kararlar alınabileceğini belirterek, bunu "Sıkıyönetim olmadan sıkıyönetim uygulamasına" benzetti. İlin rengi kırmızı olmasa bile farklı kurallar uygulanabilecek. Yapılan toplantılarda Samsun gibi gerileme sağlanamayan illerde tamamen kapatmanın gündeme gelebileceği, il giriş-çıkışlarının da kapatılmasının tartışıldığı belirtiliyor.
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        Haberler Güncel Tam kapanma nedir? Ramazan'da tam kapanma olacağı doğru mu? Yasaklar geri mi gelecek? Kafeler restoranlar...