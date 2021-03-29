Hilal Kaplan'ın konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

Önce eleştiri... AK Parti Genel Merkezi'nde AR-GE'den sorumlu bölümde büro personeli olarak çalıştığı söylenen Kürşat Ayvatoğlu'nun, lüks bir arabada arkadaşlarıyla beraber kokain çekerken göründüğü görüntüleri yayınlandı.

AK Parti, 13.5 milyon üyeli, Türkiye'nin en geniş kitlelere hitap eden ve bu yüzden de 19 yıldır iktidar olabilen partisi. Elbette Ayvatoğlu gibi marazlar çıkacaktır. Önemli olan pisliği halının altına süpürmemek, hem sonuna dek temizlemek hem de bir daha yaşanmaması için önlemler almaktır.

İkincisi, icraat...

Ayvatoğlu, partiden atıldı ve iş akdine son verildi. Ayrıca AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın özel kâlemi hatta yakın çalışma arkadaşı bile olmadığı ortaya çıktı.

Ancak ne kadar alt kademede görevli olursa olsun, bu ismin nasıl olup da genel merkezde görevlendirildiği, referanslarının kimler olduğu, bağlantılarının kimlere kadar uzandığı kesinlikle sorgulanması gereken bir meseledir.

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