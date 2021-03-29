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    • 29.03.2021 12:00
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    Sabah gazetesi yazarı : nasıl genel merkezde görevlendirilir? Referansı kim?

    nde büro personeli olarak çalışan ve uyuşturucu madde kullanırken görüntülenen Hamza ’nu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , “Ne kadar alt kademede görevli olursa olsun, bu ismin nasıl olup da genel merkezde görevlendirildiği, referanslarının kimler olduğu, bağlantılarının kimlere kadar uzandığı kesinlikle sorgulanması gereken bir meseledir” dedi.

    Hilal Kaplan'ın konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
    Önce eleştiri... 'nde AR-GE'den sorumlu bölümde büro personeli olarak çalıştığı söylenen 'nun, lüks bir arabada arkadaşlarıyla beraber kokain çekerken göründüğü görüntüleri yayınlandı.

    , 13.5 milyon üyeli, 'nin en geniş kitlelere hitap eden ve bu yüzden de 19 yıldır iktidar olabilen partisi. Elbette Ayvatoğlu gibi marazlar çıkacaktır. Önemli olan pisliği halının altına süpürmemek, hem sonuna dek temizlemek hem de bir daha yaşanmaması için önlemler almaktır.
    İkincisi, icraat...

    Ayvatoğlu, partiden atıldı ve iş akdine son verildi. Ayrıca AK Parti Milletvekili 'ın özel kâlemi hatta yakın çalışma arkadaşı bile olmadığı ortaya çıktı.

    Ancak ne kadar alt kademede görevli olursa olsun, bu ismin nasıl olup da genel merkezde görevlendirildiği, referanslarının kimler olduğu, bağlantılarının kimlere kadar uzandığı kesinlikle sorgulanması gereken bir meseledir.

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    Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan: Kürşat Ayvatoğlu nasıl genel merkezde görevlendirilir? Referansı kim?