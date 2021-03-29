İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti genel merkezinde büro personeli olarak çalışan Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Görüntülerin kamuoyuna yansımasıyla ilgili "Meselenin içerisine şantaj girince kamuoyuna veriliyor" diyen Bakan Soylu, Sözcü Gazetesi'ne şunları söyledi:
"Satıcılığı ile ilgili henüz bir bulgumuz yok. Dönem dönem kullanıyormuş. Arkadaşlarının ifadelerine göre bu bir yerden satın almış. Bu ifade yüzde yüz doğru olmayabilir. Arkadaşları da pudra şekeri gibi kendilerini aklamak istiyor.
(Görüntüler nasıl ortaya çıktı?) Birlikte kullandığı arkadaşlarıyla alacak verecek meseleleri var. Meselenin içerisine şantaj girince kamuoyuna veriliyor. Dört mesele var burada: Bir, kullanıcılık. İki, özendirme mi yapılıyor? Üç, yoksa şantaj olarak mı piyasaya sürdüler? Dördüncüsü de temin. Dördünden biri veya birkaçı.
'DEVLET GEREĞİNİ YAPTI'
(AK Parti'de görev yapması) Sizin yanınızda çalışan birisi eroin kullanırsa suçlu siz mi olacaksınız? Peki, gazetenizde kullanan biri olsa suçlu siz mi olacaksınız? Mesele belli olur olmaz devlet gereğini yerine getirdi mi? Getirdi. Gözaltına alındı. Mahkemeye çıktı. Mahkeme adli kontrol kararı verdi. Sonra diğerleri gözaltına alındı. O, "Ben kulanmadım" dedi. Bu başka bir şey dedi. Şeker diyebilir, pudra şekeri diyebilir, isterse kahve ve kolonya diyebilir, ne derse desin, umurumuzda değil. Bizim görevimiz ne? İşin doğrusunu bulmak. Diğer dört kişiyi de gözaltına aldı arkadaşlarımız.
'HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMAZ'
(Lüks yaşamı) Eğer haksız bir kazanç varsa mahkeme orada, hukuk orada. Burada başka bir iş mi yapıyor? Ya da daha önce yaptı mı? Hiçbir şey gizli kalmaz. Ama bunun partiyle ne ilgisi var? Partinin çalışanları var. Bu yapılarla karşılaştığımız zaman kendi kurumlarımızda da gereğini yerine getiriyoruz. Anladığım kadarıyla bu mesele siyasallaştırılmak isteniyor. "Buradan siyasal sonuç elde edebilir miyim?" deniliyor. Bazı milletvekilleri yapıyor. Onlara acıyorum.