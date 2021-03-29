Covid-19 testi sonucu nasıl öğrenilir? E-devlet şifresi ile E-Nabız girişi, covid test sonucu sorgulama ekranı!

Tüm dünyada ve ülkemizde artmaya başlayan koronavirüs salgınına ilişkin tüm detaylar yakından takip ediliyor. En ufak belirtisi olanlar bile giderek test yaptırıyor, tekrar hastaneye girmemek için e-Nabız üzerinden Covid 19 test sonucu kolayca öğrenilebiliyor. e-Nabız Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. Peki Koronavirüs (corona virüs) test sonucu kaç günde çıkar?
E-NABIZ COVİD-19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.
1- Herhangi bir Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.
2- Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.
3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak.
4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.
KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.