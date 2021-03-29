Ona göre karar vereceğiz. 'İttifak kurulmaz' anlamında bir şey söylemiyorum. İttifak tabii ki kurulmalıdır. Bu sistemde kurulur. Hiçbir itirazım yok bunlara. Ama ortada seçim yokken, ittifak ile yola çıkmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Biz kavga eden bir muhalefetten ziyade, yol gösteren bir muhalefet olacağız. Muhalefet etmekten asla kaçınmayacağız. Gördüğümüz yanlışları sonuna kadar en sert biçimde karşı çıkacağız. Ama aynı zamanda çözüm de üreteceğiz" diye konuştu.