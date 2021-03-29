Ters yüz eğitim (Flipped Learning) nedir? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir açıklamasında salgın sonrasında da uzaktan eğitim altyapısının kalıcı olarak kullanılacağı hibrit bir eğitim modelinden bahsetmişti. MEB, dünyada 'Flipped Learning' olarak bilinen 'Ters yüz' eğitim modeli üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. Peki, Flipped Learning nedir? Ters yüz eğitim nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın bitse de uzaktan eğitim altyapısının kalıcı olacağını söyledi. Pandemi ile birlikte geçilen uzaktan eğitim sisteminin devam edebileceğine değinen Selçuk, yüz yüze eğitimin esas olarak sürdürüleceğinin de altını çizdi.

Eğitim sisteminde nasıl bir yol izleneceği merak konusu olurken, 'Flipped Learning' yani 'Ters yüz eğitim' modeline dair bilgiler araştırılıyor. Son zamanlarda tüm dünyada öne çıkan bir sistem olan Ters yüz eğitim nedir ve nasıl uygulanır?