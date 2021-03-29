Ters yüz eğitim (Flipped Learning) nedir? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir açıklamasında salgın sonrasında da uzaktan eğitim altyapısının kalıcı olarak kullanılacağı hibrit bir eğitim modelinden bahsetmişti. MEB, dünyada 'Flipped Learning' olarak bilinen 'Ters yüz' eğitim modeli üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. Peki, Flipped Learning nedir? Ters yüz eğitim nasıl yapılacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın bitse de uzaktan eğitim altyapısının kalıcı olacağını söyledi. Pandemi ile birlikte geçilen uzaktan eğitim sisteminin devam edebileceğine değinen Selçuk, yüz yüze eğitimin esas olarak sürdürüleceğinin de altını çizdi.
Eğitim sisteminde nasıl bir yol izleneceği merak konusu olurken, 'Flipped Learning' yani 'Ters yüz eğitim' modeline dair bilgiler araştırılıyor. Son zamanlarda tüm dünyada öne çıkan bir sistem olan Ters yüz eğitim nedir ve nasıl uygulanır?
TERS YÜZ EĞİTİM (FLİPPED LEARNİNG) NEDİR?
Ters yüz edilmiş öğrenme (flipped learning veya inverted learning), son birkaç yılın yükselişteki eğitim modelidir ve bugüne kadar daha çok ilk ve ortaöğretim basamaklarında uygulanmaktadır.
Ters yüz edilmiş öğrenmenin amacı, ders konularının önceden kaydedilerek öğrencilere dijital ortamda sunulmasıdır. Bu sayede öğrenciler, kendi öğrenme hızlarında ve tarzlarında konuları öğrenebilirler ve önemli konuları anlamadan atlama olasılıkları büyük oranda düşer.
Konuları kendi kendine öğrenen öğrenciler, sınıf ortamında ise pratik yapma imkanı bulurlar.
Eğitmenler ise sınıf ortamında yürütülen bireysel veya grup aktiviteleri esnasında, öğrencilerin öğrenme tarzlarını göz önünde bulundurarak, kişiselleştirilmiş bir yönlendirme sunarlar.
Benzer şekilde, yükseköğretim kurumlarında da ders saatleri, bilginin uygulanmasına odaklanmalıdır.