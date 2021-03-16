CHP, İYİ Parti ve HDP'yi yakından takip eden Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP ve Millet İttifakı'na ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
CHP VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI
CHP'nin ittifak modeliyle büyükşehirleri aldığını söyleyen Övür, CHP belediyelerinin tel tel döküldüğünü ifade etti. CHP'li belediyelerin işçi çıkarmama konusunda söz vermesine rağmen 12 bin işçinin işinden kovulduğunu söyleyen Övür, bu kontenjanın ittifak arasında bölüştürüldüğünü ifade etti.
İTTİFAK YAMALI BOHÇAYA DÖNDÜ