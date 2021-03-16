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    • 17.03.2021 01:51
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    CHP'de son durum: 'nin ziyaret ettiği yerleri ziyaret ediyor

    Yazarı , CHP Genel Başkanı 'nun 'nin ziyaret ettiği yerleri kaybetmemek adına bu bölgeleri ziyaret ettiğini belirtti.

    Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye kobra takibi

    CHP, İYİ Parti ve HDP'yi yakından takip eden Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP ve Millet İttifakı'na ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

    CHP VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

    CHP'nin ittifak modeliyle büyükşehirleri aldığını söyleyen Övür, CHP belediyelerinin tel tel döküldüğünü ifade etti. CHP'li belediyelerin işçi çıkarmama konusunda söz vermesine rağmen 12 bin işçinin işinden kovulduğunu söyleyen Övür, bu kontenjanın ittifak arasında bölüştürüldüğünü ifade etti.

    İTTİFAK YAMALI BOHÇAYA DÖNDÜ

    Kılıçdaroğlu'nun tek başına iktidar olma iddiası olmadığını belirten Övür ittifakın yamalı bohçaya döndüğünü ifade etti. ÖvürCHP'nin bir türlü seçimlerde yüzde 20-25 bandını aşamadığını da sözlerine ekledi.

    KILIÇDAROĞLU İNCE'Yİ TAKİP EDİYOR

        Övür ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği yerleri kaybetmekten korktuğu için bu şehirleri ziyaret ettiğini ifade etti.

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        Haberler Güncel CHP'de son durum: Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği yerleri ziyaret ediyor