MUHARREM İNCE'NİN HAREKETİ'NE KATILACAKLAR

Bozca, "Biz Atatürk devrimlerine inanmış, memleketi için alın teri dökmüş, işçi, çiftçi, emekçi ile el ele yürüyerek iktidar olmak için bu harekete başlıyoruz." dedi.

114 KİŞİ İSTİFA ETTİ

Grup, açıklamanın ardından dağıldı. CHP İl Teşkilatından 1 Ocak'tan bu yana çeşitli nedenlerle ayrılan üye sayısının bugün istifa edenler dahil 114 kişi olduğu öğrenildi.