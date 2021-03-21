Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.03.2021 22:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.03.2021 22:43
    ABONE OL

    Son dakika: 'de istifa krizi büyüyor! 'de bir grup partiden istifa etti! 'nin partisine katılacaklar!

    ’de istifa depremi devam ediyor. ’nin parti kuracağını ilan etmesinin ardından CHP’de istifalar peş peşe gelmeye başladı. 'de CHP üyesi bir grup, parti üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı. Grup adına konuşma yapan , Muharrem İnce'nin başlattığı 'ne katılacaklarını duyurdu.

    Denizli'de CHP üyesi bir grup, partiden istifa ettiklerini açıkladı.

    Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketine katılacaklarını duyurmak için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan grup adına Numan Bozca açıklama yaptı.

    MUHARREM İNCE'NİN HAREKETİ'NE KATILACAKLAR
    Bozca, "Biz Atatürk devrimlerine inanmış, memleketi için alın teri dökmüş, işçi, çiftçi, emekçi ile el ele yürüyerek iktidar olmak için bu harekete başlıyoruz." dedi.

    114 KİŞİ İSTİFA ETTİ
    Grup, açıklamanın ardından dağıldı. CHP İl Teşkilatından 1 Ocak'tan bu yana çeşitli nedenlerle ayrılan üye sayısının bugün istifa edenler dahil 114 kişi olduğu öğrenildi.

    CHP'DE İSTİFALAR HIZLANDI
    CHP'de Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağını açıklamasının ardından kopuşlar hız kazandı.

    SAKARYA'DA 120 İSTİFA
    İnce'nin ve 3 vekilin partiden ayrılmasının arından il ve ilçe teşkilatlarındaki istifalar da devam ediyor.

        YALOVA'DA 350 KİŞİ İSTİFA ETMİŞTİ
        Yalova'da CHP üyesi 350 kişi, partinin il başkanlığına istifa dilekçelerini sundu.

        Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi atkılarıyla gelip dilekçelerini teslim eden grup adına il başkanlığı önünde basın açıklaması yapıldı.

        Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle az sayıda kişiyle geldiklerini belirten Cavit Kamil Ozman, 3 milletvekili ve bir belediye başkanının CHP'den istifa ettiğini hatırlattı.

        SULTANBEYLİ'DE YÖNETİM DÜŞTÜ
        CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin istifasının ardından CHP'de istifalar peş peşe geldi. CHP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nda 9 ilçe yöneticisi istifa etti. İstifalar sonrası Başkan Hayati Bozkaya ve yönetim tüzük gereği düştü.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Son dakika: CHP'de istifa krizi büyüyor! Denizli'de bir grup partiden istifa etti! Muharrem İnce'nin partisine katılacaklar!