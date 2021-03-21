Denizli'de CHP üyesi bir grup, partiden istifa ettiklerini açıkladı.
Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketine katılacaklarını duyurmak için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan grup adına Numan Bozca açıklama yaptı.
MUHARREM İNCE'NİN HAREKETİ'NE KATILACAKLAR
Bozca, "Biz Atatürk devrimlerine inanmış, memleketi için alın teri dökmüş, işçi, çiftçi, emekçi ile el ele yürüyerek iktidar olmak için bu harekete başlıyoruz." dedi.
114 KİŞİ İSTİFA ETTİ
Grup, açıklamanın ardından dağıldı. CHP İl Teşkilatından 1 Ocak'tan bu yana çeşitli nedenlerle ayrılan üye sayısının bugün istifa edenler dahil 114 kişi olduğu öğrenildi.
CHP'DE İSTİFALAR HIZLANDI
CHP'de Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağını açıklamasının ardından kopuşlar hız kazandı.
SAKARYA'DA 120 İSTİFA
İnce'nin ve 3 vekilin partiden ayrılmasının arından il ve ilçe teşkilatlarındaki istifalar da devam ediyor.