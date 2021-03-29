Toprak altından çıkarılan Minaz'ın babasına ait olduğu belirtilen kemikler ve kıyafetler adli tıbba gönderildi. PKK'nın yaşattığı zulmü ve 27 yıllık süreci anlatan Talat Minaz, "Diyarbakır'daki annelere katılacağım. Onlara destek olacağım. Çünkü onları en iyi ben anlarım" dedi.

1993 yılında, 14 yaşında henüz lise öğrencisiyken Siirt'in Kurtalan ilçesinde PKK tarafından kaçırılan Talat Minaz, 5 ay örgütün yanında kaldıktan sonra yakaladığı ilk fırsatta kaçmayı başarıp güvenlik güçlerine teslim oldu. Eve döndükten 4 ay sonra bu seferde Talat Minas'ın babası kayboldu.