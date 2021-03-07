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    • 07.03.2021 17:37
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    annelerinden ’li Özel’in sözlerine tepki! "Gelişinizi hiç samimi bulmadık"

    'da evlat nöbeti tutan ailelerden, Grup Başkanvekili 'in kendilerini ziyaretinin ardından yaptığı "Biz buraya geldiğimizde aileler tepki göstermedi. Gösterenler de aile değildi" açıklamasına yanıt geldi. Annelerden Ayşgegül Biçer, "Tepki gösterenler ailelerdi. 'yi, 'yı lanetleyip kınamanızı istiyoruz. Bize bir cevap vermediniz. Yaptığınız açıklamasında bile diyorsunuz ki 'Evlatları için mücadele eden...' HDP'nin kandırarak PKK'ya verdiği çocuklar için demiyorsunuz. Gelişinizi hiç samimi bulmadık" açıklamasında bulundu.

    AA
    Diyarbakır annelerinden CHP’li Özel’in sözlerine tepki!

    Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 552. gününde devam ediyor. Diyarbakır anneleri, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kendilerini ziyaretinin ardından yaptığı "Biz buraya geldiğimizde aileler tepki göstermedi. Gösterenler de aile değildi" açıklamasını eleştirdi.

    "CHP'LİLER BİZİ DUYUYORSA DA DUYMAZLIKTAN GELİYOR"

    Oturma eylemi yapan annelerden Ayşgegül Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özel'in kendilerini ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamalara cevap verme ihtiyacı hissettiklerini söyledi. "Ne sosyal medyadan bize cevap veriyor ne de bir açıklama yapıyor. Bizi duymuyor. Duyuyorsa da duymazlıktan geliyor" ifadelerini kullanan Biçer, şöyle konuştu:

    "Özgür Özel'e soruyorum. 'Diyarbakır İl Başkanı daha önce geldi.' diyor. HDP'ye girip sonra bizim yanımıza geldi. 'Biz buraya geldiğimizde aileler tepki göstermedi. Gösterenler de aile değildi.' diyor. Tepki gösterenler ailelerdi. Bir buçuk yıldır annelerin, babaların feryatlarını görmediniz, buraya gelip boy gösterisi yaptınız. HDP'yi, PKK'yı lanetleyip kınamanızı istiyoruz.

    "HDP'NİN KANDIRARAK PKK'YA VERDİĞİ ÇOCUKLAR İÇİN DEMİYORSUNUZ"

    Bize bir cevap vermediniz. Yaptığınız Twitter açıklamasında bile diyorsunuz ki 'Evlatları için mücadele eden...' HDP'nin kandırarak PKK'ya verdiği çocuklar için demiyorsunuz. Gelişinizi hiç samimi bulmadık. Biz anneler ve babalar olarak diyoruz ki 'CHP artı HDP eşittir PKK.' Söylediğimizin arkasındayız. Gelişinizi samimim bulmadık. HDP ve CHP ittifak içinde. Bizim üstümüzden kirli siyaset yapmasınlar.
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