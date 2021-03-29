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    • 29.03.2021 18:29
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    İl Başkanı , 'li Başkanı 'nu kabul etti

    İl Başkanı , AK Parti İl binasında 'li () Başkanı 'yla bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

    Kabaktepe, İmamoğlu'nu kabul etti

    Geçtiğimiz ay AK Parti İl Başkanlığı görevine gelen Kabaktepe, Sütlüce'deki AK Parti İl binasında İmamoğlu'nu kabul etti.

    İmamoğlu, Kabaktepe'ye "Tarihte İstanbul Haritaları" adlı harita koleksiyonunu hediye etti.

    AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi hesabından yapılan açıklamada, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet, İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederiz." denildi.



    Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan İmamoğlu, "AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret edip kendisine yeni görevinde başarılar diledim. İstanbul'un hayrına olacak tüm konularda herkesle diyalog içinde olmaktan memnuniyet duyarız" dedi.

    CANAN KAFTANCIOĞLU'NU DA DAVET ETMİŞTİ
        Haberler Güncel AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti