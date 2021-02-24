AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
"VİRA BİSMİLLAH DİYORUZ"
AK Parti İstanbul İl BaşkanI Osman Nuri Kabaktepe kongrede yaptığı konuşmasında, "İstanbul'da bir seferberlik ruhuyla çalışacağız, İstanbul kadar kuşatıcı, çoğulcu, renkli, kapsayıcı, sevgi dolu, gönlü geniş olacağız. İstanbul teşkilatı olarak tarihin huzurunda söz veriyoruz; tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız" dedi.
Kabaktepe sözlerini "İstanbul teşkilatları olarak haydi bismillah, vira bismillah diyoruz, akıbet tamam inşallah" diyerek tamamladı.
"OSMAN NURİ KABAKTEPE KARDEŞİMİZİ İSTANBUL'A İL BAŞKANI YAPIYORUZ"
Başkan Erdoğan'da yaptığı konuşmada "Osman Nuri Kabaktepe" kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz" dedi.
Erdoğan, "İstanbul'un her hanesine değer göstereceğini bildiğimiz arkadaşlarımıza yeni görevler alacak. Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz. Osman Nuri Kabaktepe, davaya olan sevgisine bizzat şahit olduk. Geçtiğimiz dönem İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Bayram Şenocak ve ekibine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bundan sonra kendisiyle farklı platformlarda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.