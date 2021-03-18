AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü töreninde gazi yakını olduğunu belirten vatandaşın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstermesinin ardından İmamoğlu'nun tehdit savurmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"BİR GAZİ YAKINI ÇIKAR, BÖYLE HAYKIRIR GERÇEĞİ"

Kabaktepe, Edirnekapı Şehitliğinde yaşanan olaya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün sırtını terör örgütüne yaslayan Pervin Buldan'la ağaç dikerseniz, bugün göğsünü teröristlere siper eden şehitlere gül bırakamazsınız. Yüreği yanan bir gazi yakını çıkar, böyle haykırır gerçeği: 'Burası sizin Pervin Buldan'la çiçek ektiğiniz hatıra ormanı değil, şehitlik!" ifadelerini kullandı.

Dün sırtını terör örgütüne yaslayan Pervin Buldan'la ağaç dikerseniz, bugün göğsünü teröristlere siper eden şehitlere gül bırakamazsınız.



Yüreği yanan bir gazi yakını çıkar, böyle haykırır gerçeği: "Burası sizin Pervin Buldan'la çiçek ektiğiniz hatıra ormanı değil, şehitlik!" pic.twitter.com/Cv9dOx5Rik — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) March 18, 2021

ŞEHİTLİKTE NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı Şehitliği'nde şehit kabirlerine karanfil bıraktığı sırada, gazi yakını olduğunu belirten bir kişi, "Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim? Gazi yakını olarak bir şey sormak istiyorum." demişti.

İmamoğlu'nun "Mezarlıktayız sonra sor." yanıtını verdiği vatandaş, "Burası Pervin Buldan ile beraber çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan. Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı." diyerek tepki göstermişti. İmamoğlu ise "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Gazi öyle olmaz. Seni araştırır bulurum ben, merak etme." diye yanıt vermişti.

Alandaki güvenlik güçlerince uzaklaştırılan vatandaş, "Pervin Buldan'la iş birliği yapanların burada ne işi var? Senin burada ne işin var?" diye konuşmuştu.

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